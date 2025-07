am 01.07.2025 - 11:00 Uhr

© Nadine Stenzel Photography / Zattoo

Nikoloski startete bei Zattoo als Director Key Account Advertising mit Fokus auf die DACH-Region und war zuletzt als Head of Sales Schweiz tätig. Zuvor war er bei CH Media für die Vermarktungsaktivitäten aller TV- und Radiosender und deren Online-Portale sowie auch für die Vermarktung der Streaming-Plattform Oneplus verantwortlich. Weitere Station war der Vermarkter Admeira.

Er bleibt weiterhin Teil des Führungsteams rund um Chief Sales Officer Klaus Nadler. "Ich freue mich sehr auf die neue Aufgabe. Mit unseren starken lokalen Teams und dem Vertrauen unserer Partner werden wir das Werbegeschäft länderübergreifend weiterentwickeln", so Nikoloski. Klaus Nadler kommentiert: "Goce hat unsere Ad-Sales-Aktivitäten in der Schweiz maßgeblich geprägt. In seiner neuen Rolle wird er die Vertriebsseite unseres Werbegeschäfts strategisch wie operativ weiter ausbauen."