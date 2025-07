am 02.07.2025 - 12:33 Uhr

Morgana O'Reilly und Roimata Fox spielen in der neuen Krimi-Serie "Bust up", die derzeit in Neuseeland unter anderem für das ZDF entsteht, ein Cop-Duo wider Willen: Die beiden spielen das ehemalige Liebespaar Deb und Mihi, die zehn Jahre nach dem Ende ihrer Beziehung im Job wieder aufeinandertreffen und plötzlich als Kolleginnen des gleichen Polizeireviers gemeinsam den Dienst in der abgelegenen Northland Region antreten müssen.

Und das bedeutet: 10-Stunden-Schichten Seite an Seite zu überstehen, während sie es mit großen und kleinen Kriminellen aufnehmen. Obwohl Deb und Mihi überzeugt sind, dass ihre Zusammenarbeit nicht funktionieren kann, zeigt sich im Laufe ihrer Ermittlungen immer deutlicher, dass sie ein unschlagbares Team sind. Jede Episode erzählt dabei einen abgeschlossenen Fall, während sich die komplexe Beziehung zwischen den beiden Hauptfiguren die gesamte Staffel über entfaltet.

Es handelt sich bei "Bust up" um eine deutsch-neuseeländische Koproduktion, die von den Regisseuren Max Currie und Awanui Simich-Pene inszeniert, die Drehbücher stammen von Donna Malane, Paula Boock, Holly Hudson und Annette Tahitahi Fifield. Die neuseeländische Produktionsfirma Lippy Pictures (Paula Boock und Donna Malane) arbeitet hierfür mit der deutschen MadeFor Film (Gunnar Juncken und Katrin Goetter) zusammen, das ZDF, ZDF Studios und Sky New Zealand sind die Auftraggeber, der Weltvertrieb liegt bei ZDF Studios.

Frank Seyberth, Head of Coproduction, International Fiction, ZDF: "Sky New Zealand ist ein hervorragender Partner, um eine Serie wie diese zu erzählen. Das funktioniert nur mit einem tiefen Verständnis für Geschichten und exzellenten Autorinnen. Unsere starke Verbundenheit mit MadeFor Film hilft uns maßgeblich, gemeinsam eine Brücke zur anderen Seite der Erde zu bauen und all das zu ermöglichen. Wir sind stolz mit solch großartigen Talenten zusammenzuarbeiten."

Gunnar Juncken, Executive Producer und Geschäftsführer MadeFor Film: "Mit dem ZDF und ZDF Studios und auch Sky verbindet uns eine langjährige, vertrauensvolle Partnerschaft und so freut es uns sehr, dass wir für

'Bust up' jetzt erstmals auch mit Lippy Pictures und Sky New Zealand zusammenarbeiten. Die Koproduktion bringt nicht nur ein äußerst unterhaltsames Format auf den Weg, sie ist darüber hinaus eine wunderbar kreative Kooperation über Kontinente hinweg.“

Paula Boock und Donna Malane, Executive Producers Lippy Pictures erklären: "Eine Crime-Serie zu entwickeln, die die Vielfalt und Schönheit Aotearoas zeigt und dabei offen die Anziehung zwischen zwei Polizistinnen in den Mittelpunkt stellt, ist eine ganz besondere Gelegenheit – und wir sind stolz darauf, dabei die Unterstützung von Sky, dem ZDF und einem internationalen Vertriebsteam zu haben, das bereit ist, die Serie weltweit zu verkaufen. Es hat großen Spaß gemacht, das beliebte Buddy-Cop-Genre aus dem Schrank zu holen und ihm einen zeitgemäßen, queeren Twist zu geben – und dabei gleichzeitig die Herausforderungen, Erfolge und Eigenheiten zu erkunden, die in den bikulturellen Gemeinschaften Neuseelands existieren. 'Bust up' ist eine Mischung aus zwei Teilen Krimi, zwei Teilen Drama und einem Teil, der einfach völlig verrückt ist!"