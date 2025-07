Dass er auch weiterhin gerne Teil der Jury von "Deutschland sucht den Superstar" geblieben wäre, daraus machte Pietro Lombardi bereits im vergangenen Jahr im Vorfeld des Finals keinen Hehl. Doch bei RTL hält man offenbar am Vorhaben fest, die Show künftig ohne den 33-Jährigen über die Bühne gehen zu lassen.

Am Mittwoch nun spekulierte "Bild" über die künftige Besetzung - und brachte abermals Bushido als neues Mitglied der Jury ins Spiel. Schon im vergangenen Jahr hatte das Blatt über den Einstieg des Rappers spekuliert, der sogar in der Finalshow einen Auftritt hatte. Wie "Bild" nun weiter berichtet, soll außerdem Ballermann-Sängerin Isi Glück in der nächsten Staffel mit dabei sein. Dieter Bohlen bleibt freilich an Bord, sodass RTL und die Produktionsfirma UFA Show & Factual diesmal nur auf eine dreiköpfige Jury setzen. 2024 waren neben Bohlen und Lombardi noch Beatrice Egli und Loredana mit dabei.

Bei RTL hält man sich bislang noch bedeckt, was die "DSDS"-Personalien der nunmehr 22. Staffel angeht. "Zu Spekulationen rund um 'DSDS' äußern wir uns nicht", zitiert "Bild" einen Sendersprecher. Mit Blick auf die Quoten scheinen indes neue Impuls gefragt - über Wochen hinweg hatte die 21. Staffel im vorigen Jahr nur einstellige Marktanteile in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen eingefahren, im Schnitt standen am Ende kaum mehr als zehn Prozent zu Buche.

Im Falle des "Supertalents" hat RTL unterdessen kürzlich bereits eine Entscheidung getroffen: Nachdem die Quoten auch hier deutlich zurückgegangen sind, ist erstmal keine neue Staffel der Castingshow geplant.