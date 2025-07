Als die ARD im Herbst 2020 in ihrer Event-Serie "Oktoberfest 1900" über die Intrigen in den Frühzeiten des Münchner Oktoberfests erzählte, da war das aktuelle Oktoberfest gerade aufgrund der Einschränkungen während der Corona-Pandemie abgesagt worden. Fünf Jahre später folgt nun die Fortsetzung - und nicht nur real, sondern auch in der Serie sind fünf Jahre vergangen. Die diesmal vier statt sechs neuen Folgen hören demnach auch auf den Titel "Oktoberfest 1905".

Anders als vor fünf Jahren ist auch eher nicht mit einer Absage des Oktoberfests zu rechnen - und so terminiert die ARD die lineare Ausstrahlung exakt auf den Wiesn-Auftakt am 20. September. Online gibt's einen kleinen Vorsprung, in der ARD-Mediathek steht "Oktoberfest 1905" bereits ab dem 12. September zum Abruf bereit.

In der Serie konnte Curt Prank (Mišel Matičević) seine ehrgeizigen Ziele - die Errichtung einer gigantischen Bierburg auf dem Oktoberfest und die Fusion mit Deibel Bräu der Familie Hoflinger - mittlerweile umsetzen. Pranks Tochter Clara (Mercedes Müller) und ihr Mann Roman Hoflinger (Klaus Steinbacher) sind nach vier erfolgreichen Jahren in der Riege der Münchner Großbrauer etabliert. Claras Freundin Colina Kandl (Brigitte Hobmeier) verbüßte nach ihrem gemeinschaftlich begangenen Mord an ihrem grausamen Ehemann eine Haftstrafe, findet nach ihrer Entlassung aber zurück in ein neues, selbstbestimmtes Leben als Sängerin im Wirtshaus "Deutsche Eiche".

Dort lernt sie die Wirtin Nappi (Lisa Maria Potthoff) und die Liebe kennen. Während Maria Hoflinger (Martina Gedeck) nach wie vor in der Psychiatrie weggeschlossen ist, geht der unerbittliche Konkurrenzkampf zwischen ihrem Sohn Roman und seinem Schwiegervater Prank weiter: Der Hass in der Familie eskaliert. So droht nicht nur ihre Bierburg auf der Wiesn an den undurchschaubaren Konkurrenten Adam Mertz (Rainer Bock) verloren zu gehen, auch die Ehe von Roman und Clara steht auf dem Spiel.

Die neue Staffel die von Ronny Schalk und Alexis von Wittgenstein kreiert, von Stephan Lacant inszeniert und von Zeitsprung Pictures und Violet Pictures produziert wurde, erhielt auf dem Filmfest München gerade bereits den Bernd Burgemeister Fernsehpreis. Die zweite Staffel sei geprägt von "beeindruckender Konsequenz, Qualität und inhaltlicher Tiefe", hieß es von der Jury, die von einer "erzählerisch wie visuell überzeugenden Staffel" sprach. Der Vorgänger "Oktoberfest 1900" erhielt einst u.a. den Deutschen Fernsehpreis als bester Mehrteiler.