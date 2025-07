Das Moderationsteam von "taff" bekommt Verstärkung - und zwar bereits ab dieser Woche. Wie ProSieben mitteilte, wird Christian Loß künftig die Sendung moderieren. Der 34-Jährige feiert seine Premiere demnach schon an diesem Montag um 17:00 Uhr. Zuvor war er unter anderem für die ARD und den WDR tätig, wo er Formate wie "Läuft - Die KettenreAh!ktion" präsentierte. Außerdem moderierte er das Reiseformat "#lookslike" und stand für den YouTube-Kanal der Deutschen Telekom vor der Kamera.

Nun wartet also das tägliche Boulevardmagazin auf ihn. "'taff' ist in der deutschen TV-Landschaft eine absolute Institution", sagt Loß. "Jetzt selbst ein Teil davon zu sein, ist völlig verrückt und ich freue mich riesig auf das Team und meine neuen Aufgaben."

Wie gehabt stehen weiterhin auch Annemarie Carpendale, Viviane Geppert, Rebecca Mir, Neda Peemüller, Christian Düren und Daniel Aminati für "taff" vor der Kamera. Thore Schölermann hatte sich hingegen schon im vergangenen Herbst als Moderator des ProSieben-Magazins verabschiedet - nach 13 Jahren (DWDL.de berichtete). Schölermann, der weiterhin "The Voice of Germany" und "The Voice Kids" moderiert, begründete seinen Abschied damals in einer Instagram-Story damit, dass er mehr Zeit für seine Familie haben wolle.

"taff" zählt unterdessen trotz sinkender Reichweiten nach wie vor zu den verlässlichen Quotenbringern von ProSieben. In diesem Jahr kommt das Magazin bislang auf etwa zehn Prozent Marktanteil in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen. Rund 300.000 Zuschauerinnen und Zuschauer schalten im Schnitt täglich um 17:00 Uhr ein.