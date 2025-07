Als Disney+ vor einigen Monaten in Berlin seinen fünften Geburtstag in Deutschland feierte, kündigte man auch eine Adaption der französischen Serie "Call My Agent" an. Schon damals war klar, dass die Folgen noch in diesem Jahr veröffentlicht werden sollen. Und die Verantwortlichen halten Wort: "Call My Agent Berlin" wird am 12. September veröffentlicht, die Folgen sind dann bei Disney+ zu sehen. Das geht aus einem Trailer hervor, der am Montag veröffentlicht wurde und den Sie weiter unten sehen.

Inhaltlich dreht sich in der Serie alles um die Schauspielagentur Stern, in der sich die Agentinnen und Agenten um ihre prominenten Schützlinge kümmern. Blöd nur, dass Stern kurz vor der Pleite steht und in kürzester Zeit neue Talente gewinnen sowie bestehende Stars halten muss. Die Mitarbeiter der Schauspielagentur werden verkörpert von Lucas Gregorowicz, Karin Hanczewski, Michael Klammer, Gabrielle Scharnitzky, Dana Herfurth, Benny O. Arthur, Janina Elkin und Taynara Silva-Wolf.

Wie im französischen Original haben auch bei "Call My Agent Berlin" zahlreiche Stars Gastauftritte und spielen sich selbst. Mit dabei sind unter anderem: Moritz Bleibtreu, Nilam Farooq, Iris Berben, Veronica Ferres, Raúl Richter, Katja Riemann, Heiner Lauterbach, Frederick Lau, Heike Makatsch, Emilia Schüle, Kostja Ullmann, Jürgen Vogel, Christian Ulmen, Alicia von Rittberg, Max von der Groeben und Florence Kasumba.

Disney+ beschreibt die Serie so: "Während berühmte Schauspieler und Schauspielerinnen durch die Flure laufen und in jeder Folge reale Stars auftreten, kämpfen die Agentinnen und Agenten hinter den Kulissen. Sie sind Meister der Manipulation und gehen für ihre Klienten durchs Feuer. Verrat, Liebe, Familie und Freundschaft mischen sich zu einem explosiven Cocktail, der die Grenzen zwischen Beruflichem und Privatem sprengt. Jeder Kampf bringt die Agentur näher an den Triumph – oder den Ruin."

Produziert wird "Call My Agent Berlin" von Friday Film und Wild Bunch, die Drehbücher stammen von Johann Buchholz und Timon Karl Kaleyta (Headautoren) sowie Jana Buchholz, Fabienne Hurst und Caroline Rosales. Regie führen Boris Kunz, Laura Lackmann und Johann Buchholz. Ausführende Produzentin ist Dr. Claudia Thieme. Als Produzenten fungieren Johann Buchholz und Henning Kamm von Friday Film und Marc Gabizon und Barbara Mientus von Wild Bunch Germany.