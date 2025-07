Nach fast 25 Jahren kündigt sich ein Umbruch in der ZDF-Serie "SOKO Leipzig" an. Wie der Schauspieler Marco Girnth jetzt gegenüber der Nachrichtenagentur dpa bestätigt hat, wird er die Produktion verlassen. Girnth spielte seit dem Start der Serie im Jahr 2001 die Rolle des Kriminaloberkommissars Jan Maybach, bald müssen die Zuschauerinnen und Zuschauer Abschied von ihm nehmen. In mehr als 500 Episoden der Serie war Girnth zu sehen.

"Das 50. Lebensjahr zu überschreiten macht etwas mit Dir" sagte der Schauspieler zur dpa. "Man zieht Bilanz und entdeckt dabei viele Dinge, die man eventuell noch ansteuern wollte in seinem Leben. Mittlerweile bin ich aber schon 55 Jahre und wenn ich nochmal etwas verändern möchte, dann muss das jetzt passieren." Girnth sagte außerdem, er gehe "nicht leichten Herzens", aber nach mehr als 500 Folgen sei der Zeitpunkt jetzt gekommen.

Der Abschied steht übrigens noch nicht unmittelbar bevor. In diesem Monat gehen für Marco Girnth die "SOKO"-Dreharbeiten zu Ende, UFA Fiction wird noch bis zum März des kommenden Jahres an insgesamt 25 neuen Folgen arbeiten. Die Ausstrahlung ist zwischen Herbst und Frühjahr 2026 geplant. In dieser 26. Staffel wird dann auch Marco Girnth als Jan Maybach nochmal in mehreren Folgen zu sehen sein.

© ZDF/Matthias Bothor Das alte "SOKO Leipzig"-Team: Jan Maybach (Marco Girnth, 2. v.l.) und Miguel Alvarez (Gabriel Merz), Hajo Trautzschke (Andreas Schmidt-Schaller) sowie Ina Zimmermann (Melanie Marschke)

Während seiner Zeit bei der "SOKO" aus Leipzig habe die Serie dazugewonnen, so der Schauspieler im Gespräch mit der dpa. Girnth: "Wir sind bereits 2003/2004 vom Vorabend in den Hauptabend gewechselt, wodurch sich ganz andere Möglichkeiten hinsichtlich der Erzählweise ergeben haben." Handlungsstränge seien heute deutlich figurengetriebener, weil man vermehrt horizontal erzähle.

Über einen Ersatz für Marco Girnth gibt es bislang noch keine Informationen. "SOKO Leipzig" hat eine Sonderstellung im "SOKO"-Kosmos des ZDF, ist es doch die einzige der Serien, die in der Primetime zu sehen ist und nicht, wie alle anderen, am Vorabend. Mit konstant mehr als vier Millionen Zuschauerinnen und Zuschauern ist die Serie nach wie vor beliebt, die letzte Staffel erzielte rund 18 Prozent Marktanteil beim Gesamtpublikum.