Im April überraschte ProSieben mit der Ankündigung, das Format "Crash Games - Jeder Sturz zählt" zurückzuholen. Damals kündigte man entsprechende Dreharbeiten für den Sommer an. Und nun hat ProSieben einige weitere Details zum Show-Comeback bekannt gegeben. Zwar gibt es noch keinen Sendetermin, mittlerweile ist aber von einer Ausstrahlung im Herbst die Rede. Die "Crash Games" kehren also noch in diesem Jahr zurück auf die Bildschirme.

Darüber hinaus hat ProSieben nun auch verraten, mit welchen Köpfen man das Comeback angeht. Wie schon bei den zwei Staffeln vor rund zehn Jahren agiert Peter Rütten als Kommentator, der die verschiedenen Stürze der Teilnehmenden sarkastisch begleiten wird. Ansonsten ist vom früheren Team nichts mehr übrig geblieben, wurden die Kandidatinnen und Kandidaten in den ersten beiden Staffeln noch von Melissa Khalaj, Miriam Rickli und Annie Hoffmann begleitet, hat ProSieben jetzt drei neue Fieldreporter vorgestellt.

So werden Influencerin Laura Maria Rypa, Ex-Playmate Julia Römmelt und Content Creator Max Weißenböck Stimmen der Teams auf dem Spielfeld einsammeln. Darüber hinaus ist jetzt auch klar, dass "Crash Games" einen neuen Untertitel erhalten wird. Statt "Jeder Sturz zählt" heißt es künftig: "Bruchlandung der Realitystars". Das zeigt auch den Unterschied zur Show von vor zehn Jahren: Damals standen Normalos im Mittelpunkt, jetzt sind es mehr oder weniger bekannte TV-Persönlichkeiten. Produziert wird die Neuauflage von Banijay Productions Germany.

Die Realitystars treten bei "Crash Games" in Zweier-Teams an. Ihre Gegner sind Schanze, Matschbecken, Flutschfläche oder auch der Mount Glitsch. Beim Überwinden des Parcours müssen sie möglichst wenige Bruchlandungen hinlegen. Nur die Teams, die die Hindernisse mit den wenigsten Fails absolvieren, dürfen am Ende in der finalen Bruchlandungs-Challenge antreten.