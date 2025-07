Dafür, dass es schon in wenigen Wochen mit der 2. Bundesliga bei RTL losgeht, hat sich der Sender bei konkreten Details zu den Übertragungen bislang zurückgehalten. Nun hat man allerdings verraten, mit welchen Gesichtern man die Spiele am Samstagabend stemmen wird. So werden sich Laura Wontorra, Florian König und Anna Kraft an den Spieltagen jeweils um 20:15 Uhr aus den Stadien melden, wobei Wontorra oder König durch die Spiele führen, die bei RTL zu sehen sein. Kraft übernimmt die Übertragungen, die bei Nitro laufen.

An der Seite der Moderatoren stehen dann entweder Felix Kroos oder Patrick Helmes als Experten. Das Kommentatoren-Trio besteht darüber hinaus aus Marco Hagemann, Robby Hunke und Cornelius Küpper. Bereits in der vergangenen Woche wurde bekannt, dass die ersten beiden Spiele direkt bei RTL zu sehen sein werden (DWDL.de berichtete). Vermeintlich weniger attraktive Begegnungen werden im Verlaufe des Jahres bei Nitro übertragen.

Laura Wontorras Sport-Comeback bei RTL ist bereits seit einigen Wochen bekannt, damals war aber noch unklar, ob sie auch durch die Zweitliga-Partien führen wird. Daneben steht sie auch weiterhin in den Diensten von DAZN. Auch andere Personen des nun vorgestellten Teams fahren zweigleisig: Florian König hatte erst kürzlich seinen "Doppelpass"-Vertrag verlängert, Cornelius Küpper kommentiert künftig bekanntlich auch an der Seite seines Vaters Hansi Küpper bei Sky.

Inga Leschek, Chief Content Officer RTL Deutschland, sagt zum nun vorgestellten Team: "Die 2. Fußball-Bundesliga ist ein echtes Herzstück des deutschen Fußballs – voller Emotion, Leidenschaft und Tradition. Dass wir diese Liga jetzt regelmäßig zur besten Sendezeit am Samstagabend bei RTL und Nitro bringen, ist ein großartiger Moment für alle Fans. Gemeinsam mit unserem starken On-Air-Team schaffen wir eine Bühne, die den Vereinen gerecht wird – mit hochwertigen Übertragungen, großer Leidenschaft und dem besonderen RTL-Storytelling, das für Nähe und Begeisterung sorgt. Unser Ziel: Die Faszination der 2. Liga für ein breites Publikum erlebbar machen – im Free-TV, digital und auf allen Plattformen. Zudem bieten wir auf RTL+ für alle Fans der 1. und 2. Bundesliga direkt nach Abpfiff alle Highlights des Spieltags - snackable, mobil und jederzeit abrufbar."

RTL und Nitro übernehmen die Topspiel-Rechte an der 2. Liga von Sport1, das damit in den zurückliegenden Jahren oft gute Quoten einfahren konnte. Dennoch wird man sich ein deutliches Reichweitenplus erhoffen: Zuletzt sahen beim Spartensender rund eine halbe Million Menschen pro Übertragung zu - vor allem bei RTL sollten es deutlich mehr sein. Die angekündigte Übernahme von Sky Deutschland durch RTL hat übrigens vorerst noch keine Auswirkungen auf die Übertragungen, das Vorhaben muss erst einmal von den Wettbewerbshütern genehmigt werden. Die komplette 2. Liga gibt’s also wie gewohnt bei Sky.