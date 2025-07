am 09.07.2025 - 13:11 Uhr

Abschied nach drei Jahrzehnten: Matthias Brügelmann, Chefredakteur Sport der "Bild"-Gruppe und von "Welt", verlässt Axel Springer - "auf eigenen Wunsch und in bestem gegenseitigen Einvernehmen", wie es heißt. Der Nachfolger steht bereits fest: Henning Feindt, schon bislang Brügelmanns Stellvertreter, wird zum 1. September neuer Chefredakteur des Bereichs. Carli Underberg wird Stellvertreter und zusätzlich verantwortlich für Editorial Partnerships. Ebenfalls weiter als Stellvertretender Chefredakteur im Team ist Walter M. Straten.

Matthias Brügelmann begann 1995 als Reporter bei "Bild" in Bremen, wurde später Sportchef der gemeinsamen Sportredaktion von "Bild" und "Bild am Sonntag", ehe er 2011 schließlich die Chefredaktion von "Sport Bild" übernahm. 2014 wurde Brügelmann außerdem stellvertretender "Bild"-Chefredakteur und formte ab 2017 als Chefredakteur Sport das sogenannte Sport-Kompetenzzentrum von Springer, in dem inzwischen markenübergreifend alle Sportthemen der "Bild"-Gruppe und "Welt" gebündelt sind. Wohin es ihn nun ziehen wird, ist noch nicht bekannt.

"Voller Dankbarkeit blicke ich auf 30 aufregende und abwechslungsreiche Jahre für 'Bild' und 'Sport Bild' bei Axel Springer zurück", sagte Brügelmann. "Ich durfte vom Volontär bis zum Chefredakteur, von der Print-Only-Zeit über Digitalisierung bis zur KI-Integration alles erleben - und dabei mit einem einmaligen Team lernen, wachsen, gestalten. Mit der Moderation von 'Reif ist live' und des 'Sport Bild'-Awards gingen für mich Kindheitsträume in Erfüllung. Aus tiefstem Herzen sage ich: Danke für alles."

Mathias Döpfner, CEO von Axel Springer, erklärte: "Was Matthias Brügelmann für BILD geschaffen hat, war einfach großer Sport mit tollem Teamgeist." Für sein "neues Spielfeld" wünsche er ihm "nur das Beste". Marion Horn, Vorsitzende der "Bild"-Chefredaktion, blickt indes positiv in die Zukunft: "Bei Henning Feindt, Carli Underberg und Walter M. Straten ist der Sport in besten Händen."