am 09.07.2025 - 13:21 Uhr

Maximilian Vetter, der im März 2024 als Produzent zu Legendary Tobis TV gekommen war, führt das Joint Venture des US-Unternehmens Legendary Entertainment und dem in Berlin ansässigen Verleiher und Produzenten Tobis seit dem 1. Juli nun offiziell als neuer Managing Director. Er hatte die Geschäftsführung interimistisch schon zu Jahresbeginn übernommen, nachdem Vorgängerin Isabel Hund aus dem Unternehmen ausgeschieden war.

Mit ihm gemeinsam steht Timm Oberwelland als Co-Geschäftsführer an der Spitze, gemeinsam mit ihm soll er sich um die Entwicklung und Produktion von hochwertigem TV- und Streaming-Content im deutschsprachigen Raum kümmern. Legendary bleibt weiterhin für den internationalen Vertrieb aller vom Joint Venture produzierten Inhalte außerhalb der deutschsprachigen Territorien zuständig.

Vor seinem Wechsel zu Legendary Tobis TV war Vetter sechs Jahre bei Wiedemann & Berg tätig, wo er unter anderem den Netflix-Film "60 Minutes" von Oliver Kienle und Philip Koch mit Emilio Sakraya in der Hauptrolle sowie die Serien "Almost Fly" und "Tribes of Europa" produzierte.

"Danke für das Vertrauen", kommentiert Vetter. "Ich freue mich auf die Aufgabe, gemeinsam mit einem großartigen Team ein – wie ich finde – im deutschen Markt einmaliges Unternehmen in die Zukunft zu führen. Geprägt von der DNA von Tobis und Legendary Entertainment bauen wir dieses Zuhause für Top-Kreative, starke Marken und besondere Geschichten weiter aus."

Timm Oberwelland ergänzt: "Wir freuen uns, Max auch mit seiner offiziellen Berufung zum Geschäftsführer langfristig an unserer Seite zu wissen. Er hat in den letzten anderthalb Jahren bei der Legendary Tobis TV bereits viele wichtige Impulse gesetzt und spannende Projekte auf den Weg gebracht, deren weitere Umsetzung wir nun gemeinsam angehen werden."