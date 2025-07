Bei Sky legt man den Fokus im Doku-Bereich im August auf Boybands. Wie der Pay-TV-Sender nun angekündigt hat, wird man am 15. August bei Sky Documentaries die zweiteilige US-Doku "Nick und Aaron Carter: Der Preis des Erfolgs" ausstrahlen. Eine Woche später geht’s mit den drei Ausgaben von "Boyzone: Zwischen Ruhm und Tragödie" weiter. Bei beiden Produktionen handelt es sich um Deutschlandpremieren, die Musik-Dokus sind auch auf Abruf zu sehen.

In der Doku rund um Nick und Aaron Carter geht es nicht in erster Linie um die Backstreet Boys, deren Mitglied Nick nach wie vor ist. Viel mehr steht die Familie - und damit auch sein Bruder Aaron - im Mittelpunkt der Erzählung. Es geht um Höhen und Tiefen einer Familie, die durch die Musikkarrieren der zwei Brüder berühmt wurde. Erzählt wird die Geschichte von Aarons Zwillingsschwester Angel, die die Familiendynamik enthüllt, die zum frühen Tod von drei der fünf Carter-Kinder sowie ihres Vaters führte. Neben Angel kommen Freunde der Familie zu Wort, darunter Melissa Joan Hart und Scout Willis.

In "Boyzone: Zwischen Ruhm und Tragödie" sprechen Ronan Keating, Keith Duffy, Shane Lynch und Michael 'Mikey' Graham über die Zeit des Aufstiegs und der Schwierigkeiten ihrer umjubelten Gruppe. Auch Boyzone gehörte neben unter anderem den Backstreet Boys oder auch Take That zu den erfolgreichsten Boybands der 90er - doch hinter den Kulissen führten Konflikte und Rivalitäten, Verrat und Tragödien zu ihrem Auseinanderbrechen. 30 Jahre später enthüllen alle vier verbliebenen Mitglieder sowie ihr entfremdeter Manager Louis Walsh die Wahrheit darüber, was wirklich geschah.