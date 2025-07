Mit vielen Sender-Gesichtern - und der Konzern-Führung vor Ort - ist ProSiebenSat.1 am Donnerstagnachmittag in Hamburg angetreten, um einen Ausblick auf die kommende TV-Saison zu geben und einmal mehr wurde dabei in der Inszenierung alles auf Joyn zugeschnitten, wo alle Inhalte der Sendermarken auf Abruf gebündelt werden.

Doch was planen denn nun Sat.1, ProSieben, Kabel Eins und Sixx aber auch Joyn selbst programmlich in den kommenden Monaten? „Wir setzen stark auf lokale Programme. Wir bauen Partnerschaften und Allianzen aus. Und stärken mit strategischen Deals das Angebot an US-Fiction. Darüber hinaus haben wir mit der Handball-WM der Männer und Frauen, den Basketball-Welt- und Europameisterschaften der Frauen und Männer, der Eishockey-WM, und den Bundesligarechten viele Sport-Programme, die zu der linearen Ausstrahlung auf unseren linearen Sendern die Live-Nutzung auf Joyn exponentiell befeuern“, so Pabst.

ProSieben

Ein Großteil des Sports abseits vom Fußball ist dabei künftig bei ProSieben zuhause: Neben den Deutschland-Spielen der Eishockey-Weltmeisterschaft 2026 überträgt ProSieben zusammen mit Joyn ab 2027 die WM-Spiele der deutschen Handballer sowie schon ab 2026 die WM- und EM-Spiele der Basketballer.

Stichwort neu: Schon bald startet „Deutschlands dümmster Promi“, moderiert von Amira Aly und Christian Düren. Einen Hindernis-Parcour mit Reality-Paare gibt’s beim angekündigten „Crash Games“-Comeback und 2026 kommt die von Redseven Entertainment entwickelte Reality „The Hunt“. Schon etwas früher, im kommenden Winter, startet eine neue tägliche Serie bei ProSieben: „Die Cooking Academy“ von ITV Studios Germany, u.a. mit Simone Hanselmann, Lara Kimpel und Claudelle Deckert. Und in der Information kündigt ProSieben für den Herbst fünf neue Primetime-Reportagen mit Linda Zervakis, Jenke von Wilmsdorff und Thilo Mischke an.

Sat.1

Ende August wird „Guinness World Records – Die große Show der Weltrekorde“ zum zweitägigen Live-Show-Event, produziert von Constantin Entertainment und moderiert von Michelle Hunziker und Jörg Pilawa, der seinen Exklusivvertrag mit Sat.1 verlängert hat. Bei „The Taste“ sind im Herbst Elif Oskan und Steffen Henssler dabei dabei. Im Frühjahr 2026 kommt dann in furchtbarem Denglisch-Mix „Promi Taste“. Neue Staffeln kommen von „Hast Du Töne?“ und „Das 1% Quiz“, im Herbst folgt dann mit „The Connection“ und Matthias Openhövel eine neue Gameshow. In der Reality kündigt Sat.1 die neue „Promi Big Brother“-Staffel für den 6. Oktober und eine weitere Staffel „Promis unter Palmen“ für 2026 an. Um die Realität kümmert sich Paul Ronzheimer, der derzeit neue Folgen von „Wie geht’s, Deutschland?“ dreht.

Kabel Eins & Sixx

Joyn Originals

Im September startet „Race across America – Team no limits“, wo acht Creator, darunter Fritz Meinecke, Ann-Kathrin Bendixen und Joey Kelly am härtesten Rad-Langstreckenrennen der Welt quer durch 13 Staaten der USA teilnehmen. Im gleichen Monat kommt mit der deutschen Adaption des internationalen Formats „The Power“ eine neue Reality mit 50 Folgen, in denen es täglich um die Frage geht, wer am erfolgreichsten intrigiert.

Im Oktober hilft Creator maxxpane einem seiner Fans in „Dream Kitchen“ dabei sein erstes eigenes Restaurant zu eröffnen. Dazu kommen „Das große Promi-Büßen“ (Oktober), „Forsthaus Rampensau Germany“ (November) und „Reality Backpackers“ (Dezember). 2026 gibt es eine weitere Staffel von „The Race“ von und mit YouTuber Dave. Schon diesen Oktober kommen hingegen neuen Folgen von „Das Duell um die Geld“ mit Joko Winterscheidt und Klaas Heufer-Umlauf.