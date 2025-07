Während "Bild" das Zitate-Ranking von "Media Tenor" im ersten Halbjahr 2025 unverändert anführt und den Vorsprung auf den "Spiegel", der der Auswertung zufolge von anderen Medien deutlich seltener als Quelle genannt wurde als im gleichen Zeitraum des Vorjahres, ausbauen konnte, gibt es im weiteren Feld einen deutlichen Aufsteiger: RTL Deutschland.

Nun muss man berücksichtigen, dass zu RTL Deutschland nicht nur die TV-Marken RTL und ntv gehören, sondern unter anderem auch der "Stern" gehört. Der wird unter Chefredakteur Gregor Peter Schmitz inzwischen wieder deutlich häufiger zitiert als in früheren Jahren, doch auch Interviews von "ntv" werden recht häufig aufgegriffen.

Alles in allem kommen die Marken von RTL Deutschland so der Auswertung von Media Tenor zufolge im Politik- und Wirtschaftsteil auf 342 originäre Übernahmen bei anderen Medien - ein massives Plus im Vergleich zu den 247 im Vorjahr. Damit schob man sich an ZDF (322) und ARD (314) vorbei und belegt nun den fünften Rang. Vor RTL rangieren neben "Bild" und "Spiegel" auch noch "New York Times" und "Handelsblatt". Neben "Financial Times" und "Wall Street Journal" als internationale Quellen schaffte es ansonsten noch die "Süddeutsche Zeitung" in die Top 10.