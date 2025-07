Tom Beck und Chryssanthi Kavazi stehen aktuell und noch bis zum 23. Juli in Berlin für die ZDFneo-Serie "the other gairl" (Arbeitstitel) vor der Kamera. Dabei handelt es sich um eine sogenannte Instant-Fiction-Serie - also eine Produktion, die im Vergleich mit anderen besonders schnell hergestellt wird. In den sechs Folgen geht es um Frank (Tom Beck) und Lisa (Chryssanthi Kavazi) und ihre kriselnde Beziehung. Die beiden Schauspieler sind auch im echten Leben ein Paar.

Und so beschreibt der Sender den Inhalt der Serie: Frank und Lisa lieben sich, aber irgendwie hassen sie sich auch relativ häufig in den letzten Jahren. Zusammenfassend könnte man sagen "It's complicated". Denn beide haben ihr eigenes Päckchen zu tragen. Lisa arbeitet in Teilzeit als Tanzlehrerin und kümmert sich um den gemeinsamen Sohn Valentin (Karl Jonathan Bethge) und Frank hat als leitender Angestellter eines mittelständischen Unternehmens im Bereich Hochleistungsdichtungsringe ebenfalls alle Hände voll zu tun. Von außen leben sie im klassischen Mittelstands(alb)traum.

Noch komplizierter wird es, als Frank Maia kennenlernt, seine vermeintliche Traumfrau – zusammengebaut in einer AI Companion App. Maia gibt Frank all das, was er sich zu wünschen glaubt: Zuneigung, Bestätigung und sexuelle Verfügbarkeit ohne selbst Bedürfnisse zu haben, auf die der konfliktscheue Mann Rücksicht nehmen muss. Lisa ist erstmal begeistert vom neuen Frank, der durch die "Beziehung" zu Maia aufblüht. Aber relativ schnell wird klar: Auch eine digitale Affäre ist irgendwie eine Affäre, mit allen Problemen, zu denen sowas führt.

In weiteren Rollen sind unter anderem Aurel Mertz, Claudia Obert, Evelyn Weigert, Fred Costea, Theo Carow und Heiko Pinkowski zu sehen. Serie entsteht derzeit nach Drehbüchern von Julia Hingst und Hannes Jakobsen unter der Regie von Welf Reinhart. Produziert wird die Instant Fiction von Drive Beta (Produzent: Hannes Jakobsen) in Koproduktion mit Veam (Ausführende Produzenten: Lukas Lankisch und Julian Coromines). Alexandra Staib hat die Redaktion im ZDF.