"Mittendrin – Flughafen Frankfurt" heißt die erfolgreiche Dokureihe des Hessischen Rundfunks (HR), die dort nun schon seit 2019 im Programm ist (Mehr zum Format lesen Sie hier). Zuletzt waren einige Folgen auch als Lückenfüller im Hauptprogramm zu sehen. Nun hat auch das ZDF eine recht ähnlich gelagerte Produktion angekündigt, die drei Folgen der "Real-Life-Serie" (ZDF-Angabe) "Frankfurt Airport – Einsatz rund um die Uhr" sind online bereits abrufbar.

Teile der drei Folgen sollen aber auch linear im Hauptprogramm zu sehen sein. Konkret plant das ZDF, in der kommenden Woche im Rahmen des "ZDF-Mittagsmagazins" Kurzdokus aus der Reihe zu zeigen. Inhaltlich werden in der Reihe verschiedene Menschen begleitet, die rund um den Frankfurter Flughafen arbeiten - rund 80.000 sind es in Summe.

Die Zuschauerinnen und Zuschauer erhalten unter anderen Einblicke in die Arbeitsalltage von Follow-Me-Fahrer Josef Krenn, der Terminal-Duty-Manager Dimitar Marinov und Nese Altay-Breuer sowie der Flugzeugmechaniker Thomas Freiwald und Katrin Storek. Als Autorinnen stehen Inken Klinge und Andrea Meuser hinter "Frankfurt Airport – Einsatz rund um die Uhr". Gemeinsam mit Flugkapitänin Steffi Bub sind sie auch abgehoben.

Derweil steht im ZDF die nächste Real-Life-Serie schon in den Startlöchern. "Sons of Neukölln" ist ab dem 25. Juli online abrufbar. In den vier Ausgaben wird die türkische Familie Kaya begleitet, die in zweiter Generation in Berlin eine erfolgreiche Firma aufgebaut hat – Engin und Serkan Kaya sind KFZ-Gutachter und TÜV-Prüfer. Die Dokuserie von Linda Jeschonneck und Anna Mohme ist vom 28. Juli bis 1. August ebenfalls mit Kurzdokus im "ZDF-Mittagsmagazin" zu sehen. In der Nacht vom 13. auf den 14. August ist zudem eine lineare Ausstrahlung im ZDF geplant, hier geht’s allerdings erst um 1:10 Uhr los.