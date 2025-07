am 14.07.2025 - 09:34 Uhr

RTL+ hat eine zweite Staffel von "Reality Queens - Auf High Heels durch den Dschungel" angekündigt. Vor der Kamera kommt es allerdings zu einer personellen Veränderung, denn moderiert wird die Realityshow künftig von TikTok-Star Twenty4Tim, der als Teilnehmer von "Ich bin ein Star - Holt mich hier raus!" selbst Reality-Erfahrung mitbringt und im vergangenen Jahr den dritten Platz in der Show belegte.

Bei den "Reality Queens" löst er nun Filip Pavlović, der einst bei "IBES" sogar als Sieger hervorgegangen war. "Ich war letztes Jahr selbst im Dschungel - Drama, Tränen, Schlamm", sagt Twenty4Tim, der mit über 5,9 Millionen Followern alleine bei TikTok zu den reichweitenstärksten Social-Media-Persönlichkeiten gehört. "Jetzt die Show zu moderieren? Das ist next Level für mich. Ich freu' mich riesig auf meine Queens!"

Inhaltlich bleibt RTL+ bei den "Reality Queens" seinem Konzept treu: Zwölf prominente Reality-Kandidatinnen marschieren abseits von Luxus, WLAN und Ringlicht in High Heels durch die Wildnis - gemeinsam und doch gegeneinander. In der kolumbianischen Natur kämpfen sie unter freiem Himmel um Teamgeist, Taktik und ein Preisgeld von bis zu 50.000 Euro. Wer an der zweiten Staffel teillnehmen wird, ist bislang ebenso wenig bekannt wie der Ausstrahlungstermin der Produktion von Warner Bros. ITVP.

Ganz neu ist die Format-Idee übrigens nicht. Schon vor über zehn Jahren probierten sich sowohl RTL als auch ProSieben an ähnlichen Stoffen. RTL ließ damals von der UFA "Wild Girls - auf High Heels durch Afrika" umsetzen, Eyeworks wiederum schickte für ProSieben "Reality-Queens auf Safari". Während im ProSieben-Format unter anderem Micaela Schäfer am Start war, nahmen an der RTL-Sendung unter anderem Kader Loth und Conchita Wurst teil.