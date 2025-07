Dass die deutsche Fernseh-Primetime seit Jahrzehnten um 20:15 Uhr beginnt, hat einen guten Grund: Die meisten Sender richten den Start ihres Abendprogramms an der "Tagesschau" aus. Vor diesem Hintergrunde wäre es einer echten Revolution gleichgekommen, hätten sich die ARD-Verantwortlichen dazu durchringen können, die Länge der Hauptausgabe ihres Nachrichten-Flaggschiffs auf eine halbe Stunde zu verdoppeln. Dementsprechend groß war die Verwunderung, als entsprechende Gedankenspiele, angeführt von Programmdirektorin Christine Strobl, im Mai die Runde machten (DWDL.de berichtete).

Die Idee dahinter: Mit einer verlängerten "Tagesschau" könnte das immer komplexer werdende Weltgeschehen umfassender abgebildet werden. Dass eine Umsetzung nicht einfach wäre, zeigt aber alleine schon der Blick in den ARD-Staatsvertrag, der bei Veränderungen des Programmschemas eine "Abstimmung mit dem Zweiten Deutschen Fernsehen" vorsieht - auch, um auf dessen Nachrichtensendungen Rücksicht zu nehmen. Doch selbst innerhalb der ARD war die Idee umstritten. Vor allem im WDR hegte sich Protest. Im Zweifel, so war aus Köln zu hören, würde man einfach um 20:15 Uhr aus der Sendung aussteigen.

Inzwischen, zwei Monate später, hat sich die Debatte beruhigt; das Vorhaben ist vorerst vom Tisch. Das hat eine NDR-Sprecherin am Montag gegenüber DWDL.de bestätigt. "Die Überlegung, die 'Tagesschau' im Ersten am Montag auf 30 Minuten zu verlängern, war in einer frühen Entwicklungsphase und Teil von internen Tests. Die Ergebnisse der internen Testung haben dazu geführt, dass wir diese Idee derzeit nicht weiterverfolgen - eine Verlängerung der 'Tagesschau' um 20 Uhr auf 30 Minuten ist nicht geplant."

"Tagesschau24 Top-Thema" um 20:15 Uhr

Umso bemerkenswerter allerdings ist das, was sich von dieser Woche an beim Spartensender Tagesschau24 tut. Dort ist nämlich neuerdings gewissermaßen tatsächlich eine halbstündige "Tagesschau"-Ausgabe in der Primetime zu sehen. Konkret schließt sich ab sofort an die Nachrichtensendung um 20:15 Uhr ein 15-minütiges "Tagesschau24 Top-Thema" an, das ursprünglich für 21:15 Uhr vorgesehen war. "Hintergrund ist, dass die Korrespondenten zu dieser Zeit eher für Liveschalten verfügbar sind", erklärte die NDR-Sprecherin auf DWDL.de-Nachfrage.

Mit der neuen Sendestrecke im Anschluss an die "Tagesschau" erfülle man "wir wie bisher das Bedürfnis der Zuschauerinnen und Zuschauer nach Information und Vertiefung", heißt es weiter. Zunächst handelt es sich bei dem "Top-Thema" um 20:15 Uhr allerdings um einen Testlauf. Das neue Sendeschema gelte vorerst über die Sommermonate.