Die Konsolidierung im Produktionsmarkt setzt sich fort, trifft diesmal eine inhabergeführte Produktionsfirma aus Köln: Bettina Böttinger schließt nach 31 Jahren die von ihr gegründete Encanto Film- und Fernsehproduktions GmbH, was angesichts eines laufenden Produktionsauftrages des WDR für die wöchentliche Talkshow „Kölner Treff“ überrascht. Der Sender erklärt auf Anfrage des Medienmagazins DWDL.de am Dienstagmorgen, dass es keinen Entzug des Produktionsauftrages gab, der ein möglicher Auslöser für die Schließung der Produktionsfirma hätte sein können.

Warum also wird Encanto bis Jahresende abgewickelt? Auf DWDL.de-Anfrage will sich Bettina Böttinger dazu nicht äußern, bittet am Montagabend um Verständnis und schreibt: „Ich möchte zur Zeit nicht kommentieren.“ Von einem zuletzt schwierigen Umgang zwischen Inhaberin und Geschäftsführerin Böttinger und der Belegschaft ist im Umfeld der Produktionsfirma zu hören. Mehrere bislang in führenden Positionen tätige Mitarbeitende der Produktionsfirma haben ihren öffentlichen Profilen bei LinkedIn inzwischen schon den Jobsuche-Vermerk „open to work“ hinzugefügt, darunter die Redaktionsleiterin des „Kölner Treff“ und der Chef vom Dienst.

© WDR Susan Link und Micky Beisenherz im "Kölner Treff"

Die 2006 gestartete WDR-Talkshow war die in den vergangenen Jahren mit Abstand wichtigste, Produktion der Encanto Film- und Fernsehproduktion. Die Sendung wurde lange auch von Böttinger selbst moderiert, erst im Herbst 2023 zog sie sich vor der Kamera zurück. Das Duo Susan Link und Micky Beisenherz, welches die Sendung schon seit 2017 im Wechsel mit Böttinger präsentierte, moderiert seitdem wöchentlich. Mit der Abwicklung von Encanto steht die Frage im Raum, wie es mit dem „Kölner Treff“ weitergeht. Der WDR bekräftigt am Dienstag auf DWDL.de-Anfrage: Das Format soll auf jeden Fall weitergehen.

"Wir werden die Produktion ab 2026 neu regeln"

Der „Kölner Treff“ gehöre zu den „beliebtesten und erfolgreichsten Sendungen im WDR Fernsehen und in der ARD Mediathek“. Bis zur Sommerpause gibt es diesen Freitag noch eine Folge, danach geht es erst am 5. September weiter. „Und auch im Jahr 2026 setzen wir den ‚Kölner Treff‘ in gewohnter Qualität und gewohntem Umfang mit Susan Link und Micky Beisenherz fort“, erklärt eine Sprecherin des WDR. „Da Bettina Böttinger ihre Produktionsfirma Encanto, die gemeinsam mit dem WDR den ‚Kölner Treff‘ produziert, nicht mehr weiterführen wird, werden wir die Produktion ab 2026 neu regeln. Mit welcher Produktionsfirma wir den ‚Kölner Treff‘ in Zukunft produzieren, teilen wir zum gegebenen Zeitpunkt mit.“

Was für die Zuschauerinnen und Zuschauer des Formats eine Versicherung ist, lässt unter den Mitarbeitenden von Encanto dennoch erst einmal viele Fragen offen. Wie viele aus der bisherigen Crew des "Kölner Treff" werden von der neuen Produktionsfirma übernommen? Oder übernimmt der WDR gleich selbst? Doch nicht nur die Talkshow ist vom Aus der Encanto Film- und Fernsehproduktion betroffen. Seit 2015 produziert das Unternehmen für den SWR auch die Reihe "Krause kommt." Und erst im Mai startete der von Böttinger selbst moderierte Podcast "Zwischen den Zeilen", von Encanto zusammen mit dem Podcast-Haus Early Studios produziert.