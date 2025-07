Wann werden die 2025er Emmy-Nominierungen bekannt gegeben?

Da gibt es in diesem Jahr eine Neuerung: Um 13.47 Uhr deutscher Zeit werden die Nominierungen in den zwei non-fiktionalen Kategorien Outstanding Reality Competition und Outstanding Talk Series bekannt. Die krumme Uhrzeit hat einen Grund: Das Announcement dieser beiden Kategorien erfolgt im Laufe der Live-Sendung „CBS Mornings“. Alle anderen Emmy-Nominierungen werden dann um 17.30 Uhr deutscher Zeit von Harvey Guillen („What We Do in the Shadows“) and Brenda Song („Running Point“) im Livestream verkündet. DWDL.de wird im Anschluss berichten.

Klinisch sauber gegen klinisch dreckig: „Severance“ vs. „The Pitt“

© Warner Bros. Discovery

Comedy: Nutzt „The Studio“ die Schwäche von „The Bear“?

© Apple

Wird es ein Rekordjahr für AppleTV+?

© Apple

Ist „Adolescence“ bei Miniserie/Movie zu schlagen?

© Netflix

Und was wird eigentlich aus Prime Video?

© IMAGO / ZUMA Press

Wie geht’s nach heute weiter?

Die Mitglieder der Television Academy haben nun einige Wochen Zeit sich noch einmal mit den Nominierungen zu beschäftigen und die Produktionen bzw. Leistungen zu sichten. Der finale Voting-Prozess zur Bestimmung der Gewinnerinenn und Gewinner startet Mitte August. Die Verleihung der Primetime Emmy Awards erfolgt dann am 14. September in Downtown Los Angeles und wird in diesem Jahr von CBS übertragen. Es moderiert Comedian Nate Bargatze.