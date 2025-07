Stefan Obstmayer dockt im Januar 2026 bei ARD Media an und übernimmt dort die Geschäftsleitung für Audio- und TV-Vermarktung, das hat das Unternehmen am Dienstag angekündigt. Geschäftsführer Ralf Hape gibt damit wieder einige seiner Aufgabengebiete ab, nachdem er in Folge des Abgangs des langjährigen TV-Chefs von ARD Media, Uwe Esser, dessen Aufgaben übergangsweise übernommen hatte. Zusätzlich dazu stärkt Mirja Seidel die Vertriebsspitze und übernimmt die stellvertretende Gesamtverkaufsleitung und gleichzeitig die Verantwortung unter anderem für den Bereich Disposition.

Stefan Obstmayer stand bislang in den Diensten der Sport1 GmbH und war dort zuletzt Chief Commercial Officer und Mitglied der Geschäftsleitung. Seine Vergangenheit beim Sender ist groß: Die ersten beruflichen Erfahrungen sammelte Obstmayer einst noch beim damaligen DSF, später arbeitete er unter anderem als Director Media Sales für Constantin Sport Marketing. Für Sport1 ist der Abgang des Vermarktungschefs ein weiterer Nackenschlag, mittlerweile haben viele hochrangige Manager den Sender verlassen. Obstmayer erklärte erst kürzlich gegenüber DWDL.de, wieso die Werbeeinnahmen beim Sportsender stark zurückgegangen sind.

Mit seiner langjährigen Erfahrung im Vermarktungsbereich und seiner Expertise in der Entwicklung innovativer Vertriebslösungen werde Obstmayer eine "Schlüsselrolle" im weiteren Ausbau der Marktposition von ARD Media spielen, heißt es am Dienstag vom Vermarkter.

"Die Verstärkung unseres Führungsteams ist ein entscheidender Schritt, um den Transformationsprozess bei ARD Media weiter voranzutreiben", erklärt Ralf Hape, CEO des Vermarkters. "Wir sehen den Markt für Audio- und TV-Vermarktung in einem stetigen Wandel, in dem Geschwindigkeit, Effizienz und Verständnis für Werbungtreibende und Agenturen mehr denn je an Bedeutung gewinnen. Dazu gehört als wesentlicher Baustein, dass wir im Sales Audio und TV unter einer Verantwortung bündeln und damit deutlich an Schlagzahl gewinnen, wenn es darum geht, hier das Beste aus beiden Welten zu vereinen. Mit Stefan Obstmayer gewinnen wir dabei einen ausgewiesenen Experten, der genau diese Anforderungen mitbringt. Ich bin überzeugt, dass wir gemeinsam mit ihm und Mirja Seidel die Weichen für eine noch erfolgreichere Zukunft stellen können."

Dass ARD Media die Bereiche TV und Audio unter einer Führung zusammenlegt, war abzusehen. Bereits im Februar dieses Jahres kritisierte CEO Ralf Hape im DWDL.de-Interview früheres Silo-Denken. "Es gab eine TV-Organisation, eine Radio-Organisation und eine allgemeine Organisation. Der Informations- und Kommunikationsfluss war dabei mal besser, mal schlechter. Aber gedacht und gearbeitet wurde in Silos - und die gibt es künftig nicht mehr", sagte er damals.