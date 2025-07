Die Henri-Nannen-Schule bekommt einen neuen Leiter: Dominik Stawski, Leiter Redakteur beim "Stern", folgt zum 1. Oktober auf Christoph Kucklick, der die Journalistenschule auf eigenen Wunsch verlässt - ein Schritt, der nach Angaben von RTL Deutschland schon seit Längerem geplant war.

Christoph Kucklick hat von 1985 bis 1987 selbst die Ausbildung an der Henri-Nannen-Schule durchlaufen und seither für zahlreiche Medien gearbeitet, zuletzt als Chefredakteur von "Geo". Seit 2020 leitete er die Schule. "Sechs Jahre lang habe ich talentierte junge Leute auf dem Weg in unseren Beruf unterstützt. Das war ein Vergnügen und - in Zeiten drastischer Veränderung des Journalismus - eine schöne Herausforderung", so Kucklick. "Die Trägerverlage haben mir dabei alle Freiheiten gelassen, für dieses Vertrauen bedanke ich mich. Nun ist es Zeit, weiterzuziehen. Ich schaue fröhlich zurück - und voller Freude nach vorn."

Dominik Stawski verantwortet seit Ende 2023 beim "Stern" den Audio-Bereich und arbeitete in der Vergagenheit als freier Autor auch für den "Spiegel" und das NDR Fernsehen. Für seine Arbeiten wurde er unter anderem mit dem Egon-Erwin-Kisch-Preis, dem Reporterpreis und dem Grimme Online Award ausgezeichnet. Seit 2018 unterricht er an der Henri-Nannen-Schule, kennt das Umfeld also bestens. "Ich freue mich riesig auf diese Aufgabe. Ich kann mir nichts Schöneres vorstellen, als mit jungen Menschen zusammenzuarbeiten, die so sehr für Journalismus brennen", sagt Stawski.