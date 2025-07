Nach dem Erfolg von "The 50" ist Prime Video bestrebt, das Reality-Genre auf seiner Streamig-Plattform weiter auszubauen. Teil der Strategie ist auch "The Summit", eine neue Abenteuer-Realityshow, die ursprünglich von Endemol Shine Australia in Zusammenarbeit mit dem Sender Nine Network entwickelt wurde.

Inzwischen ist der Cast der deutschen Adaption komplett. Wie Prime Video mitteilte, werden sich Emmy Russ, Klaudia Giez, Matthias Mangiapane, Serkan Yavuz, Flying Uwe, Tanja Tischewitsch und patroX der Herausforderung in Neuseeland stellen. Bereits bekannt war, dass auch Felix von Jascheroff, Giulia Siegel, Cecilla Asoro und Angsar Brinkmann mit dabei sind. Prime Video setzt also auf eine breite Mischung aus Schauspielern, Influencern und Reality-erfahrenem Personal.

Gelockt werden die Promis mit dem größten Geldpreis, der in der Geschichte des deutschen Reality-TV ausgelobt wurde - es geht um eine Million Euro, die sich zu gleichen Teilen in den Rucksäcken befinden, die die zwölf Teilnehmerinnen und Teilnehmer tragen, während sie versuchen, einen neuseeländischen Berggipfel zu erklimmen. Prime Video verspricht einen "tagelangen Wettlauf", bei dem sie "gefährliches Terrain und herausfordernde Aufgaben bewältigen" müssen.

Seit dem Start von "The Summit" in Neuseeland ist die Show inzwischen auch in Australien, den Niederlanden, Finnland, Norwegen, Großbritannien und den USA zu sehen. Die deutsche Adaption wird von Banijay Productions Germany produziert. Ausgestrahlt werden soll sie ab dem Ende des dritten Quartals - ein genauer Sendetermin steht aber noch nicht fest.