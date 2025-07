Ab sofort können alle Interessierten Magenta TV sieben Tage lang kostenlos testen, das hat die Deutsche Telekom jetzt angekündigt. Telekom-Breitbandkunden erhalten sogar 30 Tage Gratis-Zugriff. Im Testzeitraum stehen demnach alle Funktionen und Inhalte des Tarifs Magenta TV Flex zur Verfügung. Dazu gehören nach Unternehmensangaben mehr als 160 Sender in HD und das komplette Streamingangebot von MagentaTV+. Magenta TV-Chef Arnim Butzen hatte den entsprechenden Schritt bereits im April im DWDL.de-Interview in Aussicht gestellt. Bereits damals hatte Magenta TV viele Inhalte frei verfügbar gemacht.

Auch die Funktionen von Magenta TV sollen in dem Probezeitraum nutzbar sein. Also unter anderem der Neustart und das Pausieren von Sendungen. Darüber hinaus ist es möglich, bis zu 100 Stunden in der Cloud zu speichern und jederzeit abzurufen. Die Nutzung ist dabei auf bis zu drei Geräten gleichzeitig möglich. Das Test-Abo ist in den ersten sieben Tagen ohne Folgekosten jederzeit kündbar und verlängert sich danach automatisch um einen Monat. Danach sind monatliche Kündigungen möglich.

Die Telekom geht damit einen anderen Weg als zum Beispiel Netflix oder auch Disney+: Die großen US-Streamingdienste haben ihre kostenlosen Probezeiträume bereits vor einigen Jahren abgeschafft. Das Test-Angebot von Magenta TV ist zunächst nur online buchbar. Das Monatsabo kostet regulär 10 Euro und funktioniert unabhängig von einem Telekom-Internetanschluss.

Bereits bekannt war unterdessen die Tatsache, dass Magenta TV zeitgleich zur US-Premiere am 8. September neue Ausgaben von "The Walking Dead: Daryl Dixon" zeigt. Das Spin-off aus dem "Walking Dead"-Universum geht bereits in die dritte Staffel, in den neuen Folgen führt die Geschichte den Titelhelden durch das apokalyptische Spanien: Daryl (Norman Reedus) und Carol (Melissa McBride) sind auf dem Weg zurück nach Hause – zu den Menschen, die sie lieben. Doch je weiter sie reisen, desto fremder wird ihre Umgebung. Ständig ändern sich die Bedingungen und Bedrohungen. Gleichzeitig wirken die Folgen der Walker-Apokalypse weiter nach.