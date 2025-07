Eineinhalb Jahre ist es her, dass sich die internationale EMG-Gruppe, die hierzulande unter anderem die Fernsehstudios in Hürth betreibt, und der britische Produktionsdienstleister Gravity Media zusammenschlossen. Nun gehen sie den nächsten Schritt - in Form eines neuen Markenauftritts. Künftig agieren die Unternehmen global unter der Dachmarke Gravity Media Group, mit der "die klare und zuverlässige Kommunikation des Gesamtunternehmens" vorangetrieben werden soll.

Vollends konsequent geht man allerdings nicht vor: So sollen im Zuge der Umfirmierung einige etablierte Submarken, darunter auch EMG, zumindest vorerst mit ihrem bisherigen Namen erhalten bleiben - ergänzt um den Zusatz Gravity Media Group. Hierzulande tritt der Studiodienstleister daher also unter dem Namen "EMG Germany - part of Gravity Media Group" auf. In Hürth sollen nach DWDL.de-Informationen die Fassaden und Ü-Wagen in den kommenden Tagen und Wochen neu gestaltet werden - von einem zeitnahen Verschwinden des Namens EMG, der erst 2021 an die Stelle der Nobeo rückte, ist zumindest hier erstmal nicht auszugehen.

"Wir erleben einen bedeutenden Moment in der Geschichte unseres Unternehmens", so John Newton, Executive Chairman und CEO von Gravity Media. "Der zukunftsweisende Zusammenschluss unter einer gemeinsamen Marke ist vollbracht. Der vertraut klingende, wenn auch dennoch neue globale Brand symbolisiert und konkretisiert, wer wir sind." Die Marke vereine "all unsere lösungsorientierten Stärken, unser Know-how und liefert ein einzigartiges Spektrum an kreativen, medialen und technischen Dienstleistungen".

Aktuell ist die Gravity Media Group an 37 Standorten in elf Ländern aktiv und zählt über 2.000 Mitarbeitende. Dazu kommen mehr als 100 Übertragungswagen sowie 30 Studios und Produktionsstätten in Europa, dem Nahen Osten, den USA und Australien.