Auch wenn die zweite Staffel der Erfolgsserie "Maxton Hall" noch gar nicht veröffentlicht ist, arbeiten die Macherinnen und Macher bereits an einer Fortsetzung. Vor wenigen Wochen erst hat Prime Video grünes Licht für eine dritte Staffel gegeben (DWDL.de berichtete). Diese wird, wie schon die ersten beiden Durchläufe, durch den German Motion Picture Fund (GMPF) gefördert. Nun ist klar: Mit 3,40 Millionen Euro hat die UFA für Staffel drei eine besonders hohe Förderung erhalten.

Für die ersten beiden Staffeln flossen einst noch 1,68 und 1,84 Millionen Euro. Jetzt hat die UFA zumindest aus diesem Topf also deutlich mehr Geld zur Verfügung. Im vergangenen Jahr erhielt nur X Filme Creative Pool für die fünfte Staffel von "Babylon Berlin" mehr Förderung (6,96 Millionen Euro) als "Maxton Hall" jetzt. In diesem Jahr sind durch den GMPF erst 10,6 Millionen Euro ausgeschüttet worden, auf "Maxton Hall" entfallen damit also rund ein Drittel. Weitere 2,54 Millionen Euro gehen darüber hinaus an "The Game of Keys" (Arbeitstitel) - also eine weitere Serie, die UFA Fiction für Prime Video produziert (DWDL.de berichtete).

Mehr als die Hälfte der bislang in diesem Jahr ausgeschütteten Summe aus dem German Motion Picture Fund ging also an UFA-Projekte für Prime Video. Constantin Film hat darüber hinaus 2,50 Millionen Euro für die kommende Netflix-Serie "Die Falle" erhalten, für die die Dreharbeiten erst kürzlich gestartet sind (DWDL.de berichtete). Hinter der Serie stehen die Macherinnen und Macher von "Liebes Kind".

1,83 Millionen Euro aus dem German Motion Picture Fund hat in diesem Jahr außerdem auch die btf für die Produktion der Degeto-Serie "All Heroes Are Bastards" erhalten, die man zusammen mit der noch recht jungen Produktionsfirma Picture Me Rollin umsetzt. Diese Summe kommt außerdem zu den 1,3 Millionen hinzu, die bereits von der Film- und Medienstiftung NRW geflossen sind. Inhaltlich geht es um eine autoritäre Regierung in Deutschland und drei Helden mit außergewöhnlichen Kräften, die zur letzten Hoffnung werden. Die restlichen rund 356.000 Euro, die durch den GMPF in diesem Jahr bislang ausgeschüttet wurden, erhielt Looks International für die Produktion der Dokuserie "Iran - Entschleiert" für den NDR.