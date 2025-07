Bei der Programmvorstellung von ProSiebenSat.1 vor einigen Tagen hat Kabel Eins unter anderem eine neue Dokusoap mit Mallorca-Sänger Lorenz Büffel angekündigt. In "Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" soll es auch um die Familie des Entertainers gehen. Schon damals stand fest, dass das Format am späten Abend ab 22:15 Uhr läuft, los geht’s am 7. August. Nun ist klar: Zum Auftakt setzt Kabel Eins im Vorfeld ab 20:15 Uhr auf eine neue Ausgabe der Musik-Doku "Formel Eins".

Peter Illmann, Anastasia Zampounidis und Markus Kavka sollen in der neuen Ausgabe die heißesten Sommerhits aller Zeiten präsentieren. In den Wochen danach setzt Kabel Eins in der Primetime auf neue Folgen von "Achtung Abzocke", am 18. September startet schließlich "Rosins Restaurants" in die neue Staffel. Von "Die Büffels – Zwischen Palmen, Party und Kinderzimmer" hat Cheerio Entertainment insgesamt acht Folgen produziert.

Und auch bei ProSieben gibt’s Neuigkeiten, die betreffen allerdings eine US-Serie: Die zweite Staffel von "Based on a True Story - Sprich oder stirb!" startet am 4. August beim Sender, ist dann allerdings nicht mehr in der Primetime zu sehen. Während Staffel eins 2024 noch zur besten Sendezeit lief, dort aber nur schwach performte, laufen die neuen Folgen am späten Abend ab 23:05 Uhr. Zum Start setzt ProSieben auf gleich zwei Folgen der Serie mit Kaley Cuoco in der Hauptrolle. In der Zeit davor zeigt ProSieben den Dauerbrenner "Grey’s Anatomy".

RTLzwei führt Nachtschicht ein

RTLzwei hat unterdessen eine neue Staffel von "Mensch Retter" angekündigt, diesmal mit dem Zusatztitel "Nachtschicht". Das beschreibt den Inhalt der neuen Folgen auch schon ganz gut: Begleitet werden Rettungskräfte in München, Nürnberg, Fulda, Hamburg und weiteren Städten Deutschlands während ihrer Nachtschichten. Die neuen Ausgaben sind ab dem 7. August um 20:15 Uhr zu sehen, produziert wird das Format von Janus Productions.