Die neue Joyn-Reality "The Power" wird ab dem 1. September beim Streamer zu sehen sein, das Datum hatte Joyn bereits vor einigen Tagen im Zuge der großen Programmvorstellung von ProSiebenSat.1 verraten. Das besondere an dem Format ist die Tatsache, dass man gleich 50 Folgen bestellt hat, die von Redseven Entertainment produziert werden. Nun hat Joyn noch zwei Nachzügler angekündigt, die ebenfalls Teil des Casts sein werden.

© Joyn/René Lohse Kader Loth und ihr Ehemann Isi

Und so funktioniert die neue Realityshow: Jede Woche übernimmt einer der Spieler als Power Player das Kommando und trifft alle Entscheidungen. Der Clou: Die Mitspielerinnen und Mitspieler wissen nicht, wer die Macht hat. Und der Power Player setzt alles daran, unerkannt zu bleiben. Denn am Ende der Woche nominiert er einen Mitspieler, der die Show verlassen muss. Für den Nominierten gibt es nur eine einzige Chance auf Rettung: Enttarnt er die wahre Identität des Power Players, dreht er den Spieß um - und schickt stattdessen den Power Player nach Hause. Wer bis zum Finale durchhält, gewinnt 40.000 Euro.

"The Power" ist ein Lizenzformat der französischen Produktionsfirma Dreamspark und der M6-Produktionstochter Studio 89. Premiere feierte das Format in Frankreich erst in diesem Frühjahr bei W9. In Deutschland erfolgt die Ausstrahlung der 50 Ausgaben bei Joyn über fünf Wochen hinweg immer montags bis freitags.