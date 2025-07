Seit mehr als 17 Jahren ist "Die Küchenschlacht" nun schon ein Teil des ZDF-Programms - und ein sehr wichtiger. Auf dem Sendeplatz um 14:15 Uhr sorgt das Format der Fernsehmacher ("Markus Lanz") regelmäßig für hohe Reichweiten und Marktanteile und ist damit ein Grund, weshalb die Mainzer in der Daytime regelmäßig so dominant sind. Nun hat das ZDF angekündigt, die Kochshow im September einmalig auch in der Primetime zu zeigen. Demnach ist die "Küchenschlacht XXL" am Mittwoch, den 3. September, ab 20:15 Uhr zu sehen.

Anders als bei den regulären Folgen treten bei der XXL-Ausgabe keine Hobbyköche gegeneinander an - mit dabei sind sie aber trotzdem. Drei von ihnen, allesamt übrigens ehemalige "Küchenschlacht"-Kandidaten, stellen sich in einem Wettkampf den Kochprofis Cornelia Poletto, Viktoria Fuchs und Johann Lafer. In einer weiteren Runde treten alle Kontrahenten gleichzeitig gegeneinander an.

Moderiert wird die Primetime-Sendung von Zora Klipp, die saß im Herbst 2022 zum ersten Mal am Jurorentisch der "Küchenschlacht" und bereichert seit 2023 das Moderatorenteam der Sendung. Sie begleitet die Teams, die über mehrere Runden hinweg ihr Können unter Beweis stellen müssen.

Das Ergebnis bewerten wie gehabt Jurorinnen und Juroren: Dieses Mal nehmen am Jury-Tisch unter anderem Nelson Müller, Björn Freitag, Christoph Rüffer und weitere Starköche der "Küchenschlacht" Platz. Am Ende geht es vor allem um die Frage: Gewinnt das Profiteam oder setzen sich die Herausforderer durch?

Im laufenden Jahr kommt die "Küchenschlacht" am Nachmittag auf 1,25 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie 17,8 Prozent Marktanteil. Damit liegt die Sendung sehr deutlich über dem relativ hohen ZDF-Schnitt. Auch bei den 14- bis 49-Jährigen ist das Format angesichts von 8,6 Prozent ein solider Erfolg. Immer wieder gelingt es der "Küchenschlacht" auch, die Marktanteile beim jungen Publikum auf zweistellige Werte zu heben. Zuletzt in der vergangenen Woche, als an drei von fünf Tagen mehr als 12 Prozent gemessen wurden.