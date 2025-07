am 23.07.2025 - 10:22 Uhr

Bei der "Bild"-Zeitung überschlagen sie sich mit den Superlativen. Die Boulevardzeitung schreibt von einem "Geheimplan um Andrea Kiewel und Stefan Mross", von einem "Sonntags-Knaller" und einer "TV-Sensation". Und tatsächlich ist das, was die Zeitung recherchiert hat, durchaus ungewöhnlich: Stefan Mross wird seiner Konkurrentin Andrea Kiewel im ZDF-"Fernsehgarten" demnächst einen Besuch abstatten.

Konkret wird Mross als Gast im "Fernsehgarten" am 28. September zu sehen sein. Es ist die letzte Ausgabe der ZDF-Show in diesem Jahr, Andrea Kiewel feiert mit ihren Gästen dann traditionell das Oktoberfest, Mross soll seinen neuen Song "Ja mei Hallelujah – Heut rock ma olle z’samm" performen. Es ist das erste Mal überhaupt, dass Mross einen Auftritt im "Fernsehgarten" hat. Möglich wird das auch, weil seine eigene Sendung "Immer wieder sonntags" bereits Ende August endet.

Mross und Kiewel sind eigentlich Konkurrenten am Sonntag, das führte in der Vergangenheit zu kuriosen Blüten. Als die ARD vor vielen Jahren "Immer wieder sonntags" um 30 Minuten verlängerte und sich beide Shows fortan um eine Stunde überschnitten, reagierte man in Mainz äußerst verschnupft. Später schob das ZDF den "Fernsehgarten" nach hinten. Mross sendet jetzt immer zwischen 10 und 12 Uhr, Kiewel zwischen 12:00 und 14:10 Uhr.

"Stefan Mross geht zum Fernsehgarten. Wahnsinn. Da kommen mir schon bissel Freudentränen. Ich finde das so schön", erklärte der Schlagersänger gegenüber der "Bild"-Zeitung. "Ich habe die Anfrage vom ZDF bekommen, ob ich bei der letzten Sendung des Jahres zum Oktoberfest auftreten möchte. Total cool. Da sieht man, dass wir keine Konkurrenten sind. [...] Ich bin einfach stolz darauf. Wir sind kein Privatsender gegen öffentliches Fernsehen, sondern ARD und ZDF. Wir müssen zusammenhalten."