am 23.07.2025 - 13:10 Uhr

ProSieben arbeitet offenbar zusammen mit Heidi Klum an einer neuen Show, die im Vorfeld des diesjährigen Oktoberfests ausgestrahlt werden soll. Wie "Bild" berichtet, soll am Donnerstag, den 18. September im Münchner Hofbräuhaus das "Heidfest" steigen. Geplant ist demnach eine Aufzeichnung am frühen Abend, die Ausstrahlung soll ab 20:15 Uhr erfolgen.

"Bild" spricht von einer "launigen Oktoberfest-Party mit Promis", die in Tracht erscheinen sollen. Dem Bericht zufolge wünscht sich Heidi Klum zudem Auftritte vom eigentlich schon im Ruhestand befindlichen Schlager-Duo Marianne und Michael sowie Thomas Anders.

Angesprochen auf das "Heidifest", hält sich ProSieben mit einer Bestätigung noch zurück - dementiert die Pläne aber auch nicht. "Wenn wir auf ProSieben ein Oktoberfest feiern, werden wir das rechtzeitig verkünden", erklärte Sendersprecher Christoph Körfer am Mittwoch auf DWDL.de-Nachfrage.

Heidi Klum steht seit 2006 für ProSieben vor der Kamera, seither präsentiert sie die erfolgreiche Castingshow "Germany's next Topmodel", die in diesem Jahr bereits mit der 20. Staffel im Programm des Privatsenders zu sehen war. Das Staffel-Finale verzeichnete im Juni im Schnitt 1,7 Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer sowie einen Marktanteil von 23,4 Prozent in der Zielgruppe der 14- bis 49-Jährigen - das war der höchste Finalwert seit Jahren.

Erst im vergangenen Jahr hatte ProSieben den Vertrag mit Heidi Klum verlängert - "um mehrere Jahre", wie es damals hieß. An ein Ende der langjährigen Zusammenarbeit ist damit also erstmal nicht zu denken.