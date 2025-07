Sky hat unter dem Arbeitstitel "Die Nacht von Paris 2015" einen neuen Dokumentarfilm angekündigt, den man im November ausstrahlen will. Am 13. November jährt sich eine Anschlagsserie in der französischen Hauptstadt, die am Stade de France seinen Ausgang nahm, zum zehnten Mal. In dem von Leonine Documentaries produzierten Film liegt der Fokus auf die Ereignisse rund um das Fußballstadion, in dem damals die deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf dem Feld stand.

So werden die Ereignisse rund um das Stadion nicht nur rekonstruiert, die Sky-Doku wird auch verschiedene Personen zu Wort kommen lassen, die den Anschlag damals miterlebt haben. Spieler und Verantwortliche der deutschen Nationalmannschaft wie Oliver Bierhoff, Ilkay Gündogan, Julian Draxler und die Partnerinnen der Spieler, Politiker wie den damaligen französischen Staatspräsident François Holland und den deutschen Innenminister Thomas de Maizière, sowie Zuschauer und Journalisten wie Matthias Opdenhövel erzählen ihre Geschichte. Um die Geschehnisse zu rekonstruieren, setzt Leonine auch auf KI-Simulationen.

Produzent des Dokufilms ist Jochen Köstler, Regie führt Christian Twente und als Autor ist Markus Brauckmann an Bord. Es ist das Team, das gemeinsam bereits die Sky-Doku "Der Anschlag - Angriff auf den BVB" umgesetzt hat. Executive Producer sind für Leonine Documentaries darüber hinaus jetzt auch noch Janek Romero und für Sky Deutschland Nico Gammella. Producerin ist Sarah Böld, Director of Photography ist Martin Christ, Line Producer ist Andreas Tuerpe und Unit Production Manager ist Niko Reich.

Jochen Köstler, Produzent von Leonine Documentaries, sagt: "Mit 'Die Nacht von Paris 2015' (AT) erzählen wir die Geschichte eines Ortes, der im öffentlichen Bewusstsein oft hinter anderen Tatorten der Pariser Terrornacht am 13. November 2015 zurücktritt: das Stade de France. Dabei war es der erste Anschlagsort - und der letzte Ort, an dem in dieser Nacht Menschen ausharrten. Unser Ziel war es, die damalige Situation anhand der Stimmen von Spielern, Sicherheitskräften, politischen Entscheidern und Angehörigen so greifbar wie möglich zu machen - ohne zu dramatisieren, aber auch ohne zu beschönigen. "Die Nacht von Paris 2015 (AT)" ist ein dokumentarisches Projekt über einen kaum beleuchteten Schauplatz einer historischen Nacht - erzählt mit journalistischer Genauigkeit, cineastischem Anspruch und Respekt vor den Beteiligten."

Und Christian Asanger, Vice President Entertainment bei Sky Deutschland, ergänzt: "Sky Original Dokumentationen gehören seit fast fünf Jahren zu den erfolgreichsten Titeln unseres Entertainment Portfolios. Sie sind bei unseren Kundinnen und Kunden beliebt und vielfach preisgekrönt. Mit 'Die Nacht von Paris 2015' (AT) präsentieren wir ein weiteres Highlight, mit allen Merkmalen, die ein Sky Original auszeichnen: ein neuer und uniquer Blick auf ein historisches Ereignis, exklusive und namhafte Protagonisten, sowie ein höchster Production Value - sowohl was inhaltlich-journalistische als auch audio-visuelle Qualität betrifft. Wir freuen uns sehr, zum ersten Mal die eindrucksvollen und noch nicht gehörten Geschichten dieser tragischen Nacht im Stade de France vor zehn Jahren in einem bewegenden Dokumentarfilm zu erzählen."