Frühzeitige Bekanntgabe der Preisliste und keine unterjährigen Änderungen - auf dieses Modell setzt das ZDF Werbefernsehen schon traditionell - und passend dazu schraubt man in Mainz für das nächste Werbejahr auch generell nicht an den Preisen.

"In Zeiten, in denen weiterhin alles anders bleibt, freuen wir uns, dass mittlerweile nun im dritten Jahr in Folge die Preise auch für 2026 stabil bleiben. In einem sich rasant wandelnden Medienumfeld wollen wir mit unserer Preisstabilität ein klares Zeichen für Verlässlichkeit, Planungssicherheit und Partnerschaftlichkeit setzen", so Hans-Joachim Strauch.

Auch wenn im kommenden Jahr ein Supersportjahr mit Olympischen Winterspielen und Fußball-WM bevorsteht - wobei für letztere zunächst die Telekom alle Rechte erworben hat, die sich nun aber Free-TV-Partner suchen dürfte - stellte das ZDF Werbefernsehen auf seiner Tour durch die großen Agentur-Städte in diesem Jahr das "Duell der Gartenprofis" mit Eva Brenner in den Mittelpunkt.

Das Format läuft schon seit Mitte 2017 am Sonntagnachmittag und hat sich dort zu einem vollen Erfolg entwickelt - allerdings darf das ZDF dort keine Werbung zeigen. Seit einiger Zeit wird das Format nun aber auch am Mittwochvorabend wiederholt. Bis zu zweieinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer wurden dort immerhin schon erreicht - und eine weniger tödliche Alternative zum sonst stark Krimi-geprägten Werbeumfeld am ZDF-Vorabend sieht man vor allem auch mit Blick auf die vielen Gartenbesitzer als Chance.