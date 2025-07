Bereits seit zwei Jahren ist die BG Germany GmbH nun schon in der Insolvenz. Jetzt ist klar, wie es mit dem im Verlag erscheinenden "Blickpunkt Film" weitergeht: Am Freitag hat der erst im vergangenen Jahr entstandene Branchendienst "The Spot" angekündigt, die Plattform zum 1. August zu übernehmen. Die Übernahme erfolgt durch die The Spot media & film GmbH zusammen mit ihrer Muttergesellschaft Opus Mediengruppe GmbH. Bereits im vergangenen Jahr wurde "Meedia" aus dem Portfolio der BG Germany verkauft, der Titel erscheint mittlerweile in der Mediengruppe Oberauer.

Hinter der damaligen Neugründung "The Spot" standen einige ehemalige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von "Blickpunkt Film", insofern schließt sich nun wieder ein Kreis. Man wolle die beiden Dienste in den kommenden Monaten zu "einem zukunftsorientierten, integrierten Fachmedium für die Film-, Kino- und Entertainmentbranche" zusammenführen, heißt es im Zuge der Ankündigung der Übernahme. Die Organisation und Transformation werde in der Geschäftsführung durch Florian Ritter in Zusammenarbeit mit den Herausgebern in der Chefredaktion Barbara Schuster und Thomas Schultze geleitet.

"The Spot" sichert sich durch die Übernahme des bisherigen Konkurrenz-Angebots die Reichweite von "Blickpunkt Film" sowie die Infrastruktur inklusive des strategisch wichtigen Abonnenten-Portfolios. Gegenüber DWDL.de hat die Opus Mediengruppe bestätigt, dass alle festangestellten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter von "Blickpunkt Film" übernommen und weiterbeschäftigt werden. Chefredakteure von "Blickpunkt Film" sind Ulrich Höcherl und Susanne von Kessel-Doelle, Höcherl ist auch Herausgeber.

Ziel des Zusammenschlusses sei es, durch Synergien die Stärken beider Marken zu vereinen und bessere Skalierungseffekte zu schaffen. Bereits angekündigt hat man, dass man auch weiterhin aktuelle Branchennews, Hintergrundberichte, Trends und Marktanalysen liefern werde. Das Hauptprodukt wird demnach online erscheinen, flankiert werden soll das aber immer wieder auch durch Printproduktionen, Dienstleistungen und Veranstaltungen. Weitere Informationen zu den Angeboten und zum geplanten gemeinsamen Markenauftritt will man demnächst bekannt geben.

"Mit ‘The Spot media & film’ sind wir im vergangenen Jahr sehr erfolgreich als neues junges Branchenmedium gestartet – mit dem positiven Anspruch, der Industrie durch inhaltliche Kompetenz und Nähe rund um die Uhr frische und informative Impulse zu geben. ‘Blickpunkt:Film’ war über Jahrzehnte eine der wichtigsten Informationsquellen der Branche. Wir freuen uns, mit diesem Schritt für die Branche das Erbe zu bewahren und zugleich ‘The Spot media & film’ dadurch für den Markt weiter stärken und ausbauen zu können. Mit Innovationskraft und vereinter Kompetenz werden wir den Branchendienst der Zukunft weiter gestalten und wollen für unsere Partner der frische, moderne und agile Business- und Informations-Support sein, der gebraucht, geschätzt und mit Freude genutzt wird", sagt "The Spot"-Geschäftsführer Florian Ritter.

Und Torsten Glatz, Geschäftsführer BG Germany, sagt: "Mit dem Verkauf von 'Blickpunkt:Film' an die Opus Mediengruppe GmbH zum 1. August endet für mich ein intensives Kapitel – und zugleich beginnt für die Branche eine neue Ära. [...] Ich bin stolz und dankbar auf die hohe Leistungsbereitschaft und den Einsatz des unermüdlichen 'Blickpunkt:Film' Teams: Besonders danke ich Susanne von Kessel-Doelle und Uli Höcherl, die in der anspruchsvollen Situation ein leistungsstarkes Team geformt haben."

