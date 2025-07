am 25.07.2025 - 16:23 Uhr

ZDFneo hat den Sende- bzw. Veröffentlichungstermin für seine neue Serie "High Stakes" verraten. Die sechs Folgen sind ab dem 5. September online abrufbar, die lineare Ausstrahlung erfolgt schließlich ab dem 14. September immer sonntags zur besten Sendezeit in Doppelfolgen. Als Produktionsfirma ist Odeon Fiction verantwortlich für die Serie, die im vergangenen Jahr noch unter dem Titel "All In" angekündigt worden war (DWDL.de berichtete).

Und darum drehen sich die sechs Folgen: Um dringend an Geld für ein heiß begehrtes Praktikum bei der NASA in den USA zu kommen, beginnt die 25-jährige Ayla, gläubige Muslima und hochbegabte Astrophysikstudentin, Poker zu spielen. Die Faszination fürs Spiel und die Bekanntschaft zu Vincent, einem ehemaligen Poker-Profi, ziehen Ayla immer tiefer in die verlockende Welt des Pokers – bis sie beinahe alles verliert.

Die Hauptfigur der Ayla wird verkörpert von Schauspielerin Via Jikeli, den ehemaligen Poker-Profi Vincent verkörpert Jannik Schümann. Die Bücher stammen von den beiden Headwritern Kathrin Tabler und Orkun Ertener, zum Team gehörten auch noch Jan Cronauer, Marianna Ölmez und Christoph Busche. Inszeniert wurden die Folgen von Marijana Verhoef, als Produzentin zeichnet Kathrin Tabler verantwortlich.

Die beiden Headwriter sagen, "High Stakes" sei die erste deutsche Serie, in der die Hauptfigur ein Kopftuch trage. "In unserer Geschichte prallen Welten aufeinander: Religion und Wissenschaft, das zurückhaltende Leben einer gläubigen Muslima und die gefährlich-aufregende, maskuline Welt des Pokerns, der Aufstieg einer jungen ehrgeizigen Frau mit Migrationsgeschichte und das Risiko ihres Absturzes, die Sehnsucht nach der abstrakten Unendlichkeit des Weltalls im Kinderzimmer eines down-to-earth-Elternhauses." Ayla sei so etwa wie die "weibliche, muslimische Version von Walter White aus ‘Breaking Bad’."