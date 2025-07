Am Wochenende ist die berühmte Maus-Figur des WDR vor dem Sender von Unbekannten in Brand gesetzt worden. Eine Mitarbeiterin des Empfangs entdeckte über die Überwachungskamera die Flammen und rief die Feuerwehr, sodass der Brand schnell gelöscht werden konnte. Die Brandstifter wurden noch nicht gefunden, die zuständigen Behörden ermitteln aktuell. Beim WDR bemüht man sich derweil darum, die Figur schnellstmöglich in ihrem ursprünglichen Zustand zurückzuholen.

Wie der Sender am Montag angekündigt hat, wird die Maus dafür jetzt in eine "Kur" gehen. Oder um es anders auszudrücken: Die Figur wird in Reparatur geschickt, um die sichtbaren Brandspuren zu beseitigen. "Viele Maus-Fans haben bereits Erste Hilfe geleistet und Pflaster geklebt. In den nächsten Tagen schicken wir sie dann in eine längere Kur, damit die Brandwunden gut versorgt werden können. Die Maus kommt auf jeden Fall so schnell wie möglich wieder", sagt Matthias Körnich, Leiter des Kinderprogramms.

Die 1,70 Meter große Fiberglas-Figur ist durch den Brandanschlag vor allem an ihrem rechten Arm und im Gesicht stark verkohlt. Auf dem Boden neben der Maus-Figur fanden sich Bröckchen von Styropor oder eines zerschnittenen Schwammes. Das Material wurde offenbar für den Brand genutzt.

Am Wochenende zeigte sich Matthias Körnich entsetzt von der Tat. "Wer und vor allem warum zündet jemand die Maus an?", fragte er öffentlich. Und: "Denn damit wurde nicht nur eine Figur beschädigt – hier wurde ein Stück Kindheit, ein Symbol der Freude und des Miteinanders angegriffen." Die Figur steht bereits seit mehreren Jahren in der Nähe des Vierscheibenhauses in der Kölner Innenstadt.