Es ist bereits vor vielen Monaten spekuliert worden, nun hat Vox die Gerüchte bestätigt: Frank Thelen kehrt in der kommenden Staffel von "Die Höhle der Löwen" als fester Investor zurück zur Show, die ihn einst bekannt gemacht hatte. In den neuen Folgen buhlt er an der Seite von Dagmar Wöhrl, Judith Williams, Ralf Dümmel, Carsten Maschmeyer und Janna Ensthaler um die Gunst der jungen Unternehmerinnen und Unternehmen. Bereits in der Jubiläumsausgabe im vergangenen Jahr war Thelen einmalig mit dabei.

Die neue Staffel von "Die Höhle der Löwen" ist ab dem 25. August im Programm von Vox zu sehen, jeweils eine Woche vorher sind die Folgen bereits bei RTL+ abrufbar. "Es fühlt sich an wie nach Hause kommen. 'Die Höhle der Löwen' ist für mich kein reines Entertainment, sondern ein Ort, an dem aus Ideen Unternehmen werden. Mit Mut, harter Arbeit und klarer Strategie. Die neue Staffel? Für mich die stärkste bisher! Die Löwen kämpfen intensiv um die besten Deals, die Gründer pitchen hart und es werden uns Produkte vorgestellt, die wirklich überraschen. Auch einige Investments wird man definitiv nicht erwarten", sagt Frank Thelen zu seiner Rückkehr.

Darüber hinaus hat Vox jetzt auch gleich noch zwei neue Elemente angekündigt, die es in der Show ab August zu sehen geben wird. So sollen die Zuschauerinnen und Zuschauer erstmals "exklusive, ungefilterte Eindrücke im Ankunftsbereich" erhalten, in dem die Gründer Moderator Amiaz Habtu kurz vor dem Pitch treffen. "Die neue Rubrik zeigt hautnah, wie emotional, aufgeregt und energiegeladen die Gründer kurz vor ihrem großen Auftritt sind – und liefert authentische Einblicke hinter die Kulissen der Gründerwelt", heißt es von Vox.

Inhaltlich aber vielleicht noch spannender ist die Einführung der sogenannten Battle-Pitches. Dabei treten zwei Gründer(-teams) im jeweils einminütigen Kurzpitch gegeneinander an. Nur einer von beiden bekommt danach die Chance, den Löwen sein Produkt in voller Länge zu präsentieren. Wer nicht überzeugt, muss die "Höhle" sofort wieder verlassen. Produziert wird "Die Höhle der Löwen" wie gehabt von EndemolShine Germany.