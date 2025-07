am 30.07.2025 - 11:14 Uhr

Als "Bild" in der vergangenen Woche erstmals über Pläne einer Oktoberfest-Show mit Heidi Klum berichtete, hielt sich ProSieben offiziell noch zurück. "Wenn wir auf ProSieben ein Oktoberfest feiern, werden wir das rechtzeitig verkünden", erklärte ein Sprecher da noch gegenüber DWDL.de. Rechtzeitig bedeutet in diesem Fall offensichtlich: Sieben Tage später.

Denn jetzt hat der Sender auf dem Joyn-Portal "Behind the Screens" die Pläne ganz offiziell bestätigt. Demnach steigt am Donnerstag, den 18. September um 20:15 Uhr das "HeidiFest" im Münchner Hofbräuhaus. Der Sender überträgt die Show, bei der rund 1.000 geladene Gäste mit dabei sein werden.

Versprochen werden unter anderem Schlagerlegenden und Partygrößen, die das Hofbräuhaus "mit ihren bekannten Hits und Wiesn-Klassikern schon bald in eine Festzelt-Bühne" verwandeln sollen. Mit dabei sind demnach unter anderem Jürgen Drews, die Weather Girls, Michelle und Eric Philippi, die Wildecker Herzbuben, Peter Kraus, Thomas Anders, Roberto Blanco, Kerstin Ott, die Hermes House Band, Lucas Cordalis, Haddaway, Michael Holm, Lou Bega, Kristina Bach, Howard Carpendale, Vincent Gross, Ross Antony, die Münchener Freiheit sowie Marianne und Michael.

Für ProSieben ist das freilich eine ziemlich ungewöhnliche Konstellation - doch für Heidi Klum geht damit offensichtlich ein Herzenswunsch in Erfüllung. "Meine geliebte Oma Leni und ich saßen immer gemeinsam auf dem Sofa und schauten Musiksendungen", sagt Klum. "Damit verbinde ich viele wunderschöne Erinnerungen. Dass nun viele dieser Künstlerinnen und Künstler beim 'HeidiFest' auf der Bühne stehen, macht das Ganze für mich sehr besonders."