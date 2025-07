Es ist ein Abschied nach mehr als drei Jahren an unterschiedlichen Wirkungsstätten der Banijay Germany: Im August hört Shona Fraser als Geschäftsführerin bei der Kölner Produktionsfirma Brainpool auf. Das hat das Unternehmen am Donnerstag bekanntgegeben.

Vor ihrem Wechsel zu Brainpool war die ehemalige RTLzwei-Unterhaltungschefin gut zwei Jahre lang Geschäftsführerin der inzwischen aufgelösten Produktionsfirma Good Times und hat in ihrer Zeit bei den beiden Unternehmen diverse Formate verantwortet, darunter „Mein Lokal, Dein Lokal“, „Yes, we camp!“, „Armes Deutschland“, „Trödeltrupp“ oder „Einsatz in 4 Wänden“. Das Reality-Format „Good Luck Guys“ etablierte sie im deutschen Markt, die dritte Staffel startet am 31. Juli auf Joyn. Daneben verkaufte Fraser die international bekannten Banijay-Formate „MasterChef“ und „Survivor“ überraschend an den internationalen Medienkonzern Acunmedya für eine Ausstrahlung bei Sport1. „Survivor“ soll, so eine Nebenbemerkung der Pressemitteilung, noch in diesem Herbst produziert werden.

„Vielen Dank für vier spannende Jahre bei Banijay Germany, danke an Marcus für das Vertrauen“, so Fraser über ihren Abschied. „Vor allem der internationale und kreative Austausch innerhalb der Gruppe hat mir großen Spaß gemacht und ich möchte mich von Herzen bei meinen großartigen Teams und den Kolleginnen und Kollegen bedanken, mit denen ich Formate entwickeln und produzieren konnte.“