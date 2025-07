Die Programmierung im Dreierpack hat schon erahnen lassen, dass man bei ProSieben womöglich davon ausgegangen ist, dass sich die Free-TV-Premieren der neuen Folgen "Grey’s Anatomy" schwer tun könnten. Mit den zurückliegenden Ergebnissen wurden aber wohl die schlimmsten Befürchtungen wahr: Die einst erfolgreiche US-Serie erreichte deutlich weniger als eine halbe Million Menschen, der Marktanteil in der klassischen Zielgruppe lag teilweise bei weniger als 2 Prozent.

Nun reagiert ProSieben auf die desaströsen Quoten, die auch daher kommen könnten, weil die Folgen längst bei Disney+ abrufbar sind. Fans der Serie könnten die Folgen bereits dort gesehen haben. In der kommenden Woche ist "Grey’s Anatomy" zum letzten Mal mit drei Folgen ab 20:15 Uhr zu sehen, ab dem 11. August läuft die Serie nur noch am späten Abend. In der Primetime setzt man dann auf Filme, los geht’s mit "Ein ganzes halbes Jahr", eine Woche später steht "Rocketman" im Programmablauf.

Weil die Spielfilme unterschiedliche Laufzeiten haben, bedeutet das auch, dass "Grey’s Anatomy" künftig unterschiedliche Startzeiten hat. Und weil ProSieben auch weiterhin drei Folgen am Stück sendet, müssen Fans, die kein Disney+ haben oder die auf Joyn ausweichen wollen, bis nach Mitternacht dran bleiben, um alles zu sehen. Die zweite Staffel von "Based on a True Story", die kommende Woche am späten Abend startet, wandert in den Wochen danach entsprechend nach hinten, ist also nur in der Nacht zu sehen.

Pufpaff bespielt den Dienstag komplett

Während ProSieben damit Klarheit für den Montagabend geschaffen hat, steht nun auch fest, wie genau man den Dienstag ab Mitte August bespielen wird. Schon fest stand, dass sich am 19. August "TV Total" zurückmelden wird. Insgesamt sind hier 19 frische Ausgaben eingeplant. Danach startet, auch das war schon bekannt, "TV Total Stand-up Club". Von diesem Format lässt man vorerst nur drei Ausgaben produzieren. Inhaltlich geht es, der Name der Sendung verrät es bereits, um verschiedene Stand-Ups, zum Auftakt wurden Atze Schröder, Ingmar Stadelmann, Özcan Cosar, Hendrik Brehmer und Maria Ziffy von Sebastian Pufpaff und Klinke Supreme eingeladen. Am späten Abend wiederholt man noch einmal Staffel eins von "TV Total - Aber mit Gast".