Nachdem das ZDF im vergangenen Jahr erstmals mit den Ehrlich Brothers zusammenarbeitete und gemeinsam das Factual-Format "Magic Moves" umsetzte, will das ZDF in naher Zukunft im Unterhaltungsbereich noch mehr auf die beiden Brüder setzen - vieles davon umgesetzt von Content Laden, der jungen Produktionsfirma von ZDF Studios. Dazu zählt auch eine große Show am Samstagabend: So wird der Sender bereits am 27. September um 20:15 Uhr das Tourprogramm "Ehrlich Brothers Diamons - Die große Jubiläumsshow" ausstrahlen. Inhaltlich soll es die "spektakulärsten und besten Illusionen" aus zehn Karrierejahren zu sehen geben, aber auch Einblicke hinter die Kulissen der Tour und in die Heimat der Ehrlich Brothers.

Neben der 150-minütigen Primetime-Show ist am Sonntag den, 23. November um 10:15 Uhr außerdem eine Wiederholung in gekürzter Form geplant, ehe eine Woche später eine neuerliche Ausstrahlung im Kika erfolgt. Dazu kommt eine begleitende Dokumentation unter dem Titel "Backstage: Die Ehrlich Brothers - Die Magie hinter der Diamonds-Show", die ab dem 23. September gestreamt werden kann. Am Sonntag, den 28. Dezember soll es im Vorabendprogramm außerdem eine rund 20-minütige Fassung des Films zu sehen geben.

Und damit nicht genug: Für den Herbst ist außerdem eine dreiteilige Doku-Serie geplant, die die Ehrlich Brothers zusammen mit einigen ihrer Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter bei ihrer ersten Tournee durch die USA begleitet. Gezeigt werden soll "Ehrlich Brothers - Road to Las Vegas. Die große USA-Tour" sowohl bei ZDFneo als auch im Streaming-Portal.

Auch Kinder- und Familienshows geplant

Zudem sollen die Ehrlich Brothers auch im Kinderprogramm verstärkt in Erscheinung treten, allen voran in der vierteiligen Show "Magic Pranks - Ausgetricks mit den Ehrlich Brothers". Darin erhalten Kinder unter Mitwirkung des Magier-Duos die Möglichkeit, Personen ihrer Wahl hereinzulegen. Gezeigt werden soll die Show im Dezember sowohl im Kika als auch im ZDF. Daneben sind für den Dezember zwei Ausgaben der Spielshow "1, 2 oder 3" mit den Ehrlich Brothers geplant, in denen es um "geniale Erfindungen und technische Tüfteleien" geht. Im Januar wiederum folgt im Kika die Abendshow "1, 2 oder 3 - Die Challenge", in der die Ehrlich Brothers für Illussionen sorgen sollen. Im Zentrum der Show steht eine "faszinierende Reise durch das Showbusiness", bei der Moderator Elton aber auch weitere prominente Gäste begrüßen wird.