Die neue Serie "naked" wird ab dem 1. Oktober in der Mediathek der ARD zum Abruf gestellt, das ist jetzt bekannt geworden. Dabei handelt es sich nach Senderangaben um die erste deutsche Serie überhaupt, die sich mit den Themen Sexsucht und Co-Abhängigkeit beschäftigt. Die lineare Ausstrahlung im Ersten ist demnach für den 3. Oktober geplant. Insgesamt hat Fandango sechs Folgen für den WDR produziert.

Ursprünglich angekündigt wurde "naked" im vergangenen Jahr noch unter dem damaligen Arbeitstitel "Verlangen" (DWDL.de berichtete). Die ARD bezeichnet "naked" als eine "Love-Noir"-Serie zwischen Liebe, Abhängigkeit und Zerstörung – basierend auf persönlichen Erfahrungen der Drehbuchautorin Silke Eggert. Auch Sebastian Ladwig hat an den Büchern zur Serie geschrieben, inszeniert wurden die Folgen von Bettina Oberli.

Erzählt wird die Geschichte von Marie (Svenja Jung) und Luis (Noah Saavedra). Die beiden lernen sich auf einer Kostümparty kennen – und verfallen einander sofort. Was als Traum von der großen Liebe beginnt, entwickelt sich zunehmend zum Albtraum. Denn: Luis ist süchtig nach Sex. Und Marie süchtig nach Luis. Sexsucht bzw. Hypersexualität sind seit 2019 von der WHO als anerkannte Krankheit eingestuft. Man wolle mit dem psychologisch komplexen Themen nicht nur unterhalten, sondern auch sichtbar machen, was in der Gesellschaft häufig im Verborgenen bleibe.

Neben Svenja Jung und Noah Saavedra sind in der Serie darüber hinaus auch noch Juliane Köhler, Aurel Mertz, Marco Gianni, Jochen Schropp und viele mehr in durchgehenden Nebenrollen zu sehen, eine Gastrolle übernimmt Chryssanthi Kavazi. Produzentinnen und Produzenten der neuen Serie sind Geronimo Beckers, Julia Röskau und Jürgen Schuster, die Redaktion im WDR verantwortet Caren Toennissen. Die Kamera führt Julian Krubasik.