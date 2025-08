Die Jury des Blauen Panthers hat getagt und insgesamt 13 Preisträgerinnen und Preisträger bestimmt. Wer sich genau über eine Auszeichnung mit dem TV- und Streaming-Award freuen darf, ist aber noch geheim. Die Preisverleihung findet am 22. Oktober statt, produziert wird sie erstmals von Riverside Entertainment. Bereits jetzt ist klar, welche Reality-Formate auf einen Preis hoffen dürfen, das entsprechende Publikumsvoting in dieser Kategorie wurde am Montag gestartet und läuft noch bis zum 31. August.

In der Kategorie Beste Reality-Serie können demnach die dritte Staffel von "Bushido & Anna-Maria - Alles auf Familie" (RTL+), die vierte Staffel von "Diese Ochsenknechts" (Sky) sowie die erste Staffel von "Kaulitz & Kaulitz" (Netflix) auf eine Auszeichnung hoffen. Beim RTL+-Format, das von Good Guys Entertainment produziert wurde, spricht die Jury von einem "mutigen, ehrlichen und gesellschaftliche relevanten Format", das die Grenzen zwischen Promi-Doku und sozialer Reportage verschwimmen lasse.

Auch dem Sky-Format "Diese Ochsenknechts", produziert von B28 Produktion, attestiert die Panther-Jury, ein "mutiges, überraschend ehrliches und medial hochrelevantes Format" zu sein. Und das von Constantin Entertainment verantwortete "Kaulitz & Kaulitz" sei mehr als nur Reality-TV, so die Jury. "Es ist ein popkulturelles Phänomen, das mit Witz, Charme und Tiefgang überzeugt. Die Serie schafft es, persönliche Geschichten mit gesellschaftlicher Relevanz zu verbinden und dabei ein breites Publikum zu begeistern."

Bayerns Medienminister Florian Herrmann: "Der Blaue Panther ist eine renommierte und heiß begehrte Trophäe am Medienstandort Bayern, mit der wir die Vielfalt, die Kreativität und das Können der Medienschaffenden in Deutschland würdigen. Jetzt ist das Publikum am Zug: Denn die Zuschauerinnen und Zuschauer entscheiden, welches der nominierten Formate den Entertainment Publikumspreis gewinnt. Also mitmachen und abstimmen! Wir sind gespannt, welche Preisträgerinnen und Preisträger den Panther bei der großen Award-Show im Herbst in den Händen halten werden."

In diesem Jahr wird es darüber hinaus einen weiteren Publikumspreis geben. Vom 8. bis zum 22. Oktober sind die Zuschauerinnen und Zuschauer erneut gefragt und können über einen Preis in der Kategorie Social Media abstimmen. Wer hier nominiert ist, halten die Verantwortlichen bislang aber noch geheim.

Vergeben wird der Blaue Panther in fünf Kategorien: Information / Journalismus, Fiktion, Entertainment, Kultur / Bildung und in der Kategorie Social Media. Über die Vergabe der Trophäen entscheidet, mit Ausnahme der Publikumspreise, die Jury. Darüber hinaus vergibt der Bayerische Ministerpräsident einen Ehrenpreis. Von der Bayerischen Staatskanzlei wird außerdem ein mit 10.000 Euro dotierter Nachwuchspreis vergeben, der ebenfalls von der Jury ausgewählt wird.

Den Vorsitz der Jury hat in diesem Jahr Stefan Feldmann, Chef des Protokolls der Bayerischen Staatsregierung, inne. Darüber hinaus gehören in diesem Jahr zur Jury: Fatima Abdollahyan (Bayerischer Rundfunk), Alessandro Capasso (Content Creator), Sasha Bühler (Netflix), Kathrin Flessing (Seven.One Entertainment Group GmbH), Katharina Kuchenbuch (ZDF), Lars Penck (Prime Video), Katja Rieger (VOX), Prof. Taç Romey (Hochschule für Fernsehen und Film München), Daisy Rosemeyer-Elbers (entsandt von der BLM), Kamila Schmid (Sky Deutschland), Andrea Schönhuber-Majewski (MoveMe GmbH), Saskia Wagner (FilmFernsehFonds Bayern) und Torsten Zarges (DWDL.de).

Die Träger des Blauen Panthers sind die Bayerische Landeszentrale für neue Medien (BLM), der Bayerischer Rundfunk (BR), Netflix, Prime Video, RTL Deutschland, ProSiebenSat.1, Sky Deutschland und das ZDF / 3sat. Gefördert wird der Preis von der Bayerischen Staatskanzlei.