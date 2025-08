am 04.08.2025 - 19:43 Uhr

Als Sekretärin Miriam Stockl hat die Schauspielerin Marisa Burger (Bild oben, links) in den zurückliegenden Jahren die ZDF-Serie "Die Rosenheim-Cops" geprägt. Zuschauerinnen und Zuschauern der Serie ist sie vor allem durch den legendären Satz "Es gabat a Leich" bekannt. Wie bereits im Frühjahr bekannt wurde, steigt die Schauspielerin bald aus der Produktion aus. Die kommende 25. Staffel, die am 7. Oktober startet, wird die letzte sein, in der die Figur Frau Stockl zu sehen sein wird.

Nun hat das ZDF verraten, wie es in Sachen Polizeisekretariat bei den "Rosenheim-Cops" weitergeht. Demnach wird Sarah Thonig den Posten übernehmen. Thonig ist bei der ZDF-Serie längst kein neues Gesicht, sie spielt die Figur der Christin Lange (Bild oben, rechts) schon seit rund zehn Jahren. Als solche war sie bislang am Empfang des Polizeipräsidiums im Einsatz, nun also der Wechsel ins Sekretariat.

In ihrer neuen Rolle ist Thonig ab der übernächsten Staffel zu sehen. "Sarah ist seit 2014 Teil unseres Ensembles und hat mit ihrer authentischen, frischen Art das Publikum für sich gewonnen", heißt es aus der verantwortlichen ZDF-Redaktion gegenüber der Nachrichtenagentur dpa. "Ihr Rollenwechsel eröffnet uns neue dramaturgische Möglichkeiten, die wir mit viel Liebe zum Detail und gewohntem Humor erzählen werden."

Von Marisa Burger verabschiede man sich "mit großem Dank", heißt es vom ZDF. Seit mehr als zwei Jahrzehnten sei sie das Herz des Rosenheimer Polizeisekretariats gewesen. "Jetzt möchte sie neue Wege gehen, und wir wünschen ihr für ihre kommenden Projekte alles erdenklich Gute."