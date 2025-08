Das WDR Fernsehen hat unter dem Titel "Johann König findet" ein neues Format angekündigt. Die Sendung ist erstmals am Samstag, den 6. September, ab 23:15 Uhr zu sehen. Wöchentlich wird es darin um ein großes Thema gehen, zum Auftakt beschäftigt sich Johann König mit dem Thema "Essen ist was Wunderbares". Zum Auftakt begrüßt König auch noch Michael Mittermeier, Hinnerk Köhn, Florentine Osche, Ivan Thieme und Tony Bauer als Gäste. Aufgezeichnet wird das neue Format im Bonner Pantheon.

Die weiteren Folgen des Formats sind immer montags ab 22:15 Uhr zu sehen. Zu den Gästen der weiteren Ausgaben gehören unter anderem Alain Frei, Dave Davis, Maria Clara Groppler, Kristina Bogansky, Herr Schröder, Torsten Sträter, Abdelkarim, Helene Bockhorst, Laura Brümmer und Tutty Tran. Inhaltlich wird es um Vorurteile, Kinder, Mobilität, Fitness und Erotik gehen, wobei die verschiedenen Gäste immer unterschiedliche Blickwinkel auf die einzelnen Themen bieten sollen. Insgesamt sind sechs Ausgaben geplant.

Zum Auftakt der neuen Reihe am 6. September zeigt das WDR Fernsehen direkt im Vorlauf übrigens das Bühnenprogramm "Wer Pläne macht wird ausgelacht" von Johann König, dabei handelt es sich um eine Aufzeichnung aus dem Ruhrfestspielhaus Recklinghausen. Zur besten Sendezeit setzt man auf eine Wiederholung eines alten "Kroatien-Krimis".

In einem Interview mit der "Westdeutschen Zeitung" erklärte Johann König kürzlich, das Konzept für seine neue Reihe vor rund 15 Jahren entwickelt zu haben. "Für mich ist es meine erste eigene TV-Show - das, was noch in meiner Karriere fehlte. Darauf bin ich stolz und würde gerne, wenn alles gut läuft, auch eine zweite Staffel an den Start bringen", so der Comedian.