In Köln haben die Dreharbeiten zur neuesten Serie aus dem Nachwuchs-Wettbewerb "Storytellers" begonnen, mit dem man seit 2020 Studierende an ausgewählten Filmhochschulen zur Entwicklung eines Serienkonzepts einlädt. Wer ins Finale kommt, darf sein Konzept dann auf der "Storytellers-Klassenfahrt" vor jungen Kreativen aus der Branche präsentieren, die daraus dann ein Projekt auswählt, das tatsächlich einen Produktionsauftrag erhält.

Im vergangenen Jahr fiel hier die Wahl auf "Schwanzlos" (so zumindest der Arbeitstitel) von Lia Zebra und Larissa Dold, beide Absolventinnen der HFF München. Sie profitieren hierbei gleichzeitig erstmals auch vom erhöhten Produktionsbudget von bis zu 1,5 Millionen Euro, nachdem die Film- und Medienstiftung neu als Kooperationspartner mit eingestiegen ist.

Darum geht es bei der Mermaiding-Serie: Leistungsschwimmerin Trixie trainiert im Schwimmbad ihres Opas verbissen daran, in den Kader des deutschen Schwimmteams aufgenommen zu werden – doch eine Truppe schillernder Merpeople bringt ihre Pläne durcheinander. Bald muss sie nicht nur ihr Revier vor Glitzerflossen, sondern auch ihr Herz vor Merman Finn verteidigen.

In den Hauptrollen der Serie sind u.a. die Nachwuchsschauspieler Serena Oexle ( "Bibi & Tina – Die Serie", "The Hunger Games: The Ballad of Songbirds & Snakes") als Trixie sowie Philip Günsch ("Schattenseite", "Wir für immer" - für das er aktuell für den Deutschen Schauspielpreis in der Kategorie Nachwuchs nominiert ist) als Finn zu sehen. Produziert wird die Serie von Warner Bros. ITVP Deutschland unter der Regie von Olga Alexandra Müller.