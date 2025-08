Bei Sport1 bleibt in diesen Tagen kaum ein Stein auf dem anderen - ganz besonders an der Spitze. Erst am späten Vormittag machte Highlight-Communications, der Sport1-Mutterkonzern, öffentlich, dass Robin Seckler und Matthias Kirschenhofer als Geschäftsführer der Sport1 Medien-Gruppe ihren Platz räumen - sie gehen im Zuge der "Neuausrichtung und Vereinfachung" der Konzernstruktur, wie es in der Mitteilung hieß (DWDL.de berichtete).

Doch hinter der Neuausrichtung verbirgt sich in Wahrheit noch ein weiterer Abschied, denn auch Matthias Reichert, der erst seit wenigen Monaten als Geschäftsführer der Sport1 GmbH den gleichnamigen Sender leitete, muss im Zuge der Umstrukturierung gehen. Ebenso wie bei Holding wird auch hier fortan Tufan Özkul die Geschäfte führen. Entsprechende Informationen, die dem Medienmagazin DWDL.de vorliegen, hat ein Sprecher am Dienstag auf Nachfrage bestätigt.

"Mit dem Führungswechsel bzw. der Ernennung von Tufan Özkul als Geschäftsführer der Sport1 Medien GmbH wird Matthias Reichert in gegenseitigem Einverständnis in der Rolle des CEO für die Sport1 GmbH zurücktreten", erklärte der Sprecher gegenüber DWDL.de in einem kurzen Statement. "Weitere Details werden wir im entsprechenden Fall in Kürze noch kommunizieren."

Nach DWDL.de-Informationen soll die Belegschaft des Senders in einer Mitarbeiterversammlung bereits über den Schritt informiert worden sein. Doch genügend Fragen bleiben offen - nicht nur, wohin Sport1 künftig steuern wird. Sondern auch, wer der neue Chef eigentlich ist. Zwar attestierte Highlight Communication dem Mann am Vormittag in einer sehr vage gehaltenen Mitteilung "langjährige Erfahrung als Manager im internationalen Medienbereich", doch konkrete Details zu Özkuls Vita nannte der Konzern auch auf Nachfrage zunächst nicht.

Abschied nach 20 Jahren im Sender

Matthias Reichert muss seinen Posten als Geschäftsführer der Sport1 GmbH derweil nach weniger als einem halben Jahr räumen. Ein bitterer Abschied, schließlich arbeitete er 20 Jahre lang für Sport1 und den Vorgänger DSF. Wie kaum ein anderer hat er also viele Höhen und Tiefen in der bewegten Sendergeschichte miterlebt.

In einem Interview mit DWDL.de hatte Reichert den seit dem Einstieg des türkischen Konzerns Acunmedya eingeschlagenen Kurs von Sport1 - verstärkt hin zu leichter Unterhaltung mit vielen Eigenproduktionen - noch verteidigt. "Es ist uns bewusst, dass vor uns ein Marathon liegt und kein Sprint. Wenn Sie das Programm derart umkrempeln wie wir das in den vergangenen Monaten getan haben, dann erzielen Sie nicht auf Anhieb große Reichweiten", sagte er im April und äußerte zugleich den Wunsch, "dass wir bis Ende 2025 unter Beweis gestellt haben, mit unserem neuen strategischen Ansatz neue Zielgruppen auf dem Big Screen zu gewinnen, sodass wir anschließend die ersten spürbaren Marktanteilseffekte sehen können."

2026, so Reichert damals, werde für Sport1 "das entscheidende Jahr". Er selbst wird auf die Entwicklung fortan jedoch keinen Einfluss mehr nehmen können.