Aktuell behilft sich RTL am Dienstagabend mit Wiederholungen seiner Krimireihen - und fährt damit zumindest mit Blick auf die Gesamt-Reichweite ordentliche Erfolge ein. Anfang September wird der Privatsender allerdings wieder auf Erstausstrahlungen umstellen - in Form eines neuen "Miss Merkel"-Krimis, der, anders als die ersten Folgen, nicht etwa in der Uckermark angesiedelt ist, sondern auf hoher See. Die Ausstrahlung ist für den 2. September um 20:15 Uhr geplant.

In "Miss Merkel - Ein Kreuzfahrtkrimi" schlüpft Schauspielerin Katharina Thalbach erneut in die Rolle der detektivischen Ex-Kanzlerin Angela Merkel. Diese hat für sich, ihren Mann Achim (Thorsten Merten, "Spreewaldkrimi", "Tatort") und ihren Bodyguard Mike (Tim Kalkhof, "Tatort", "Nix festes") eine Krimi-Kreuzufahrt auf dem Atlantik gebucht, die der Altkanzlerin etwas Abwechslung verschaffen und ganz nebenbei Erkenntnisse für ihr neues Hobby liefern soll. Doch der erhoffte Traumurlaub hat schon bald eine überraschende Wendung: Gleich am ersten Abend kommt Florian Watzek (Stephan Luca, "Spieleabend", "Zorn"), der Megastar des deutschen Thrillers, unerwartet zu Tode. Die anderen erfolgreichen Krimiautoren, die sich an Bord befinden, zählen zu den Hauptverdächtigen.

Bei Florian Watzek handelt es sich übrigens um eine "augenzwinkernde literarische Hommage" an den Bestsellerautor Sebastian Fitzek - und auch darüber hinaus verspricht RTL zahlreiche Anspielungen auf berühmte Autoren.

In weiteren Rollen sind unterdessen Dirk Borchardt ("Praxis mit Meerblick", "Die Tote vom Jakobsweg"), Lara Mandoki ("Erzgebirgskrimi", "Der Beischläfer"), Saskia Fischer ("Die Kanzlei", "Großstadtrevier"), Julius Feldmeier ("Babylon Berlin", "Kleo") und Matthias Komm ("Magda macht das schon", "Tierärztin Dr. Mertens") zu sehen. Produziert wurde der Krimi, dessen Dreharbeiten zu Jahresbeginn auf einem Kreuzfahrtschiff von TUI Cruises stattfand, von Letterbox Filmproduktion. Produzent ist Holger Ellermann, ausführende Produzentin ist Josefine Marie Bohlken. Regie führt Torsten Wacker nach dem Buch von Mark Werner und Ben Safier. Auch die neue Verfilmung basiert wieder auf einer Romanvorlage von David Safier.