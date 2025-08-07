Sat.1 hat die Rückkehr der erfolgreichen Pilawa-Quizshow "Das 1% Quiz - Wie clever ist Deutschland?" in Aussicht gestellt. Die mittlerweile vierte Staffel des von BBC Studios Germany produzierten Formats meldet sich demnach am 28. August zurück und ist dann wieder auf dem gewohnten Sendeplatz am Donnerstagabend ab 20:15 Uhr zu sehen. Hier folgt Pilawa auf die Musikshow "Hast du Töne?", die Mitte Juli startete.

Wie viele Ausgaben von "Das 1% Quiz" zu sehen sein werden, hat Sat.1 vorerst nicht mitgeteilt. Es ist aber davon auszugehen, dass der Sender das Format wieder sehr streckt. Die jüngste Staffel war zwischen Oktober 2024 und April 2025 zu sehen, insgesamt strahlte Sat.1 hier 22 Folgen aus. Pausen gab es damals nur rund um Weihnachten sowie Ende Januar und Anfang Februar bzw. Mitte März.

Am bewährten Konzept hat sich derweil nichts geändert: Quizmaster Jörg Pilawa testet das Wissen der Deutschen. Wie clever sind die 100 Kandidat:innen im Studio im Vergleich zum Rest Deutschlands? Um das zu ermitteln, werden vorab repräsentative Umfragen durchgeführt. Wer schafft es, die allerletzte Frage richtig zu beantworten, deren Lösung im Schnitt nur 1% der Deutschen kennen? Der Sieger darf sich über bis zu 100.000 Euro freuen.

Mit der Show ist Sat.1 ein schöner Quotenerfolg gelungen. Alle drei bislang ausgestrahlten Staffeln lagen auf einem ähnlichen Niveau und erreichten in der klassischen Zielgruppe mehr als 9 Prozent Marktanteil. Im Schnitt kommt das "1% Quiz" auf rund eineinhalb Millionen Zuschauerinnen und Zuschauer. Einen Tag nach der Rückkehr von "Das 1% Quiz" ist Jörg Pilawa übrigens wieder im Einsatz für Sat.1, zur besten Sendezeit präsentiert er dann gemeinsam mit Michelle Hunziker "Guinness World Records - Die große Show der Weltrekorde". Und weil eine Ausgabe davon nicht reicht, präsentiert das Duo einen Tag später direkt eine zweite Live-Show.