Erst vor wenigen Monaten stellte Sky ein Dokumentation über Rudi Völler in Aussicht, nun steht auch schon der Ausstrahlungstermin fest. "Rudi Völler - Es gibt nur einen", so der Titel des rund 90-minütigen Films, ist ab dem 3. Oktober bei Sky und Wow abrufbar. Darüber hinaus zeigt der Sender Sky Documentaries die Doku auch linear - am gleichen Tag um 21:00 Uhr.

Völler schaut in der Sky-Dokumentation selbst zurück auf prägende Erlebnisse seines beruflichen und privaten Lebens und besucht in seiner Heimatstadt Hanau sein Elternhaus und den Verein, in dem er als Kind das Kicken lernte. Darüber hinaus wandelt er auf dem Rasen des Olympiastadions in Rom auf den Spuren des im WM-Finale 1990 von ihm herausgeholten entscheidenden Elfmeters. Zu Wort kommen aber auch zahlreiche Weggefährten, darunter Lothar Matthäus, Oliver Kahn, Reiner Calmund, Michael Ballack, Otto Rehhagel und Julian Nagelsmann.

"Ob als Spieler, als Verantwortlicher bei Bayer Leverkusen oder während meines Wirkens in verschiedenen Funktionen für den DFB: Als Partner der Bundesliga ist Sky seit meiner Rückkehr nach Deutschland in den vergangenen 30 Jahren ein ständiger Wegbegleiter", sagt Rudi Völler. "Deshalb freue ich mich sehr, jetzt mit Sky eine Doku umsetzen zu dürfen, die exklusive Einblicke in mein Leben und meine Karriere zeigt."

"Rudi Völler - Es gibt nur einen" wird von Banijay Productions Germany produziert, Produzent ist Arno Schneppenheim, als Executive Producer für Banijay Productions fungiert Marc Schlömer, der auch Regie führt. Executive Producer für Sky ist Nico Gammella. Das Team hat vor zwei Jahren gemeinsam auch schon die Sky-Dokumentation über den inzwischen verstorbenen Fußball-Trainer Christoph Daum gemacht.